Caltanissetta. Il 7 luglio presentazione ufficiale del libro “Oltre il Movimento – la mia storia, la mia missione” del dott. Salvatore Pioggia

CALTANISSETTA. Il prossimo 7 luglio, alle ore 19:30, la palestra MYFIT ospiterà la presentazione ufficiale del libro “Oltre il movimento – La mia storia, la mia missione”, scritto dal Dott. Salvatore Pioggia.

Il volume ripercorre l’evoluzione professionale e personale dell’autore, unendo esperienze vissute in ambiti differenti — dallo sport alla formazione — per delineare una visione olistica del corpo umano e della salute. Durante l’incontro, il Dott. Pioggia illustrerà i pilastri del suo metodo, invitando i presenti a riflettere su come la qualità del movimento sia fondamentale per il benessere quotidiano e la prevenzione.

L’evento è aperto a tutti gli appassionati di sport, salute e a chiunque sia interessato a scoprire un approccio scientifico e profondo al potenziale umano.

Informazioni e prenotazioni: Per motivi organizzativi e tecnici, è richiesta la conferma della partecipazione. Per ulteriori informazioni o per accreditarsi all’evento, si prega di scrivere all’indirizzo email: myfitcl@gmail.com