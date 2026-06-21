VALLELUNGA. L’ amministrazione comunale promuove la conoscenza della Carta Giovani Nazionale (CGN). L’iniziativa è promossa dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

La CGN è uno strumento digitale dedicato ai giovani residenti in Italia di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Attraverso l’app IO, i beneficiari possono usufruire di agevolazioni economiche e funzionali in settori fondamentali come: sport, cultura, benessere e trasporti. Per informazioni su come aderire o come richiedere la tua Carta visita il sito: https://giovani2030.it/iniziativa/carta-giovani-nazionale/.