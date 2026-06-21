Sparatoria nel quartiere San Giovanni Galermo a Catania, 3 arresti

Salgono a tre gli arresti per la sparatoria avvenuta lo scorso 11 giugno a Catania in piazza Beppe Montana, nel quartiere San Giovanni Galermo che ha causato il ferimento di tre ragazzi minorenni, di cui uno grave. Lo rende noto la Polizia di Stato. Alla base del conflitto a fuoco una fibrillazione interna a due diverse componenti del clan Cappello – Bonaccorsi, per motivi non ancora chiariti. Secondo la ricostruzione avvenuta anche grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza da parte della Squadra mobile di Catania, un commando armato composto da sei persone su sei scooter avrebbe fatto fuoco tra la folla, puntando i giovani che affollavano la parte dello spiazzo davanti a un chiosco bar. Due dei giovani presenti sulla piazza, avvertiti dell’arrivo degli scooter da un altro ragazzo che proveniva di corsa dai giardini pubblici, si erano portati verso la strada impugnando delle pistole e preparandosi allo scontro. Uno dei due giovani armati, indietreggiando verso il parco, aveva esploso dei colpi verso quelli a bordo degli scooter, finendo pero’ per essere colpito, mentre l’altro aveva cercato un riparo nascondendosi dietro il chiosco per poi sparare anch’egli verso i rivali a bordo dei motocicli, dopo che erano passati. Il primo dei giovani, che aveva ingaggiato il conflitto a fuoco ed era rimasto colpito insieme ad altri due, era costretto ad abbandonare una pistola semiautomatica, trovata all’interno del parco, in prossimita’ del marciapiede. All’arrivo delle forze dell’ordine i sei a bordo degli scooter erano gia’ fuggiti: numerosi invece i bossoli vicino a un chiosco e una pistola nei pressi di un campetto di calcio. (Agenzia_Nova)