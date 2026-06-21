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L’estate parte con il solleone, termometri segnano 40 gradi. Aria rovente dall’Africa, 10 gradi sopra le medie

Redazione

L’estate parte con il solleone, termometri segnano 40 gradi. Aria rovente dall’Africa, 10 gradi sopra le medie

Dom, 21/06/2026 - 19:29

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Se il calendario astronomico sancisce il via ufficiale della stagione estiva, il solstizio coincide con l’apice di una potente ondata di calore che sta investendo l’Italia, determinando valori termici che si candideranno a rimanere tra i più elevati di tutta la stagione e che perdureranno per i prossimi 8-10 giorni. A governare il quadro meteorologico è una imponente rimonta anticiclonica subtropicale, supportata da una fortissima spinta di aria rovente proveniente direttamente dalle latitudini nordafricane. Questa massa d’aria compressa verso il basso provocherà una vera e propria impennata dei termometri, fino a 40 gradi, lasciando spazio solo a isolati disturbi temporaleschi a ridosso dei rilievi alpini e appenninici. Sotto la lente d’ingrandimento ci sono in particolare la Pianura Padana e le zone interne del Centro e della Sardegna, dove la calura si esprimerà alla sua massima potenza. Le anomalie termiche sono molto forti, con valori che si portano anche di 10°C oltre le medie tipiche di questo periodo dell’anno. Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, conferma che questa domenica 21 giugno è caratterizzata da un caldo estremo e anomalo da Nord a Sud. In questo contesto di stabilità quasi assoluta, l’estrema energia termica in gioco e il ciclo diurno permetteranno l’innesco di qualche nota instabile, con rapidi break temporaleschi che colpiranno le aree alpine e i settori interni appenninici ma si tratta di fenomeni localizzati e di breve durata. Secondo dati europei e stime disponibili nel 2025 oltre 16.000 decessi sono stati associati alle temperature estreme nell’Unione Europea e l’Italia è risultata il Paese maggiormente colpito, con più di 4.500 vittime. Milano è stata la città europea con il numero più elevato di decessi attribuibili al caldo, oltre 1.100 nell’intera stagione estiva; in uno degli episodi più intensi, si sono stimati più di 300 decessi in appena dieci giorni. “Il caldo viene spesso definito un ‘killer silenzioso’ perché raramente provoca eventi drammatici e immediatamente visibili, ma determina un incremento significativo di ricoveri, scompensi e decessi che emergono dall’analisi epidemiologica. Per questo non possiamo permetterci né di sottovalutare né di normalizzare questi fenomeni. La risposta non è la paura, ma la prevenzione: informazione corretta, protezione delle persone più fragili, monitoraggio sanitario e misure di adattamento nelle città”, commenta Fabrizio Pregliasco, direttore della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva dell’Università degli Studi di Milano.

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