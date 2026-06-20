Caltanissetta, “Lo zio mai dimenticato”: presentato il libro dedicato al carabiniere Reale Calogero Schifano

La mattina del 19 giugno 2026, presso la rinnovata sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Caltanissetta, si è svolta la presentazione del libro dal titolo “Lo zio mai dimenticato” redatto dal Colonnello in congedo dell’Esercito Italiano Calogero Schifano, dedicato alla storia del Carabiniere Reale Calogero Schifano, originario di Mussomeli e deceduto durante il secondo conflitto mondiale il 19 giugno 1944 a Montalto di Castro (VT), omonimo zio dell’autore, per tanto tempo ritenuto disperso e i cui resti sono stati ritrovati proprio dall’autore del volume a esito di un mirabile percorso di ricostruzione storica e ricerca.

Presente all’evento, accanto ai Carabinieri in servizio e ai molti militari in quiescenza, il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Caltanissetta, Colonnello Alessandro MUCCI, autore della prefazione del libro, ma anche appassionati storici e cittadini di Mussomeli, comune che oggi ospita le spoglie del Carabiniere Reale Schifano. Al termine della presentazione, il Colonnello dell’Esercito in congedo Calogero Schifano ha proceduto alla consegna della targa premio alla memoria del “Carabiniere Calogero Schifano”, annualmente assegnata durante la cerimonia di celebrazione dell’anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, quest’anno non organizzata in ambito provinciale attesa la concomitante cerimonia nazionale a Reggio Calabria.La targa premio è stata assegnata alla Stazione Carabinieri di Niscemi (CL), e ritirata dal Comandante Maresciallo Capo Lorenzo Maggestini, quale attestazione di merito per l’importante contributo assicurato dai Carabinieri nelle attività di prossimità e vicinanza alla popolazione a seguito del grave evento franoso che ha colpito quella comunità: un modo concreto e tangibile, con il servizio quotidiano, per onorare la memoria del Carabiniere Schifano e di tutti i caduti nell’adempimento del dovere.