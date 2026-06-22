Caltanissetta, la nissena Annagiulia Mulè trionfa ai campionati italiani di single latin FIDA Italia: è campionessa nazionale under 16

Il 2026 continua per Annagiulia Mulè con la partecipazione ai campionati italiani di single latin FIDA ITALIA

Sabato 20 Giugno 2026 ha partecipato ai campionati italiani di single latin FIDA ITALIA seguita dai suoi preparatori e maestri Debora Macaluso e Davide Fumagalli. A una settimana dal successo riportato in Moldovia ai campionati europei dove si è aggiudicata il titolo di vice campionessa europea. La giovane ballerina di solo latin ha partecipato alla gara in classe A under 16 e Open 5 balli arrivando in entrambe le competizioni alle finali portando a casa 10 medaglie d oro. Con questa ulteriore vittoria l’atleta nissena accede alla classe Internazionale, che rappresenta un ulteriore passo verso il professionismo.

Grande successo per l’atleta nissena Annagiulia Mulè, che ha conquistato il campionato italiano, nella danza latino americana, firmando un risultato di assoluto prestigio. A soli 15 anni, Annagiulia ha vinto il titolo di campionessa italiana FIDA ITALIA under 16 classe A. Una vittoria che premia talento, disciplina e una maturità artistica sorprendente per la sua età. In pista Annagiulia ha messo in mostra una tecnica impeccabile.. Un successo che la conferma come una delle giovani promesse più brillanti della danza. Determinante, nella preparazione, il lavoro svolto all’interno della ASD Dance Lab Studio, sotto la guida dei maestri Debora Macaluso e Davide Fumagalli, che hanno curato con attenzione la sua crescita tecnica atletica ed emotivo comportamentale in vista dell’importante appuntamento nazionale. Archiviato questo successo, Annagiulia continuerà ad allenarsi in vista della stagione agonistica, con l’obiettivo di rappresentare al meglio la propria scuola e la FIDA Italia Sicilia, pronta ad affrontare nuove sfide anche nelle principali competizioni internazionali, accompagnata dal suo team in un percorso di crescita sportiva e personale..Già campionessa nazionale nel 2023 titolo conquistato a Castelbrando. per la gioia dei suoi genitori che l’hanno sempre incoraggiata e sostenuta e campionessa Internazionale nel 2025 titolo conquistato al United Kingdom Open Dance Festival che si è svolto a Bournemouth nel Regno Unito e Vice campionessa europea a Chisenau ( Moldovia) al summer ball 2026.