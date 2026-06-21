Scontro tra un quad e un suv a Messina, giovane ricoverato in gravi condizioni

Grave incidente stradale nella tarda serata a Torre Faro, nella zona nord di Messina. Per cause in corso di accertamento, un quad e un suv si sono scontrati lungo via Circuito. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a quattro ruote, rimasto gravemente ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che, dopo le prime cure, hanno trasferito il giovane in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono giudicate serie. I rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Municipale di Messina, coordinati dal comandante Giovanni Giardina. L’incidente ha provocato rallentamenti e disagi alla circolazione lungo la riviera nord durante le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza della carreggiata. (ITALPRESS).