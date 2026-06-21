Santa Caterina. Il Comune avvia indagine per individuare cittadini anziani interessati a usufruire del servizio di trasporto presso il Cimitero

SANTA CATERINA. Il Comune di Santa Caterina Villarmosa ha avviato un’indagine esplorativa finalizzata all’individuazione di cittadini anziani soli interessati a usufruire del nuovo servizio sperimentale e gratuito di trasporto sociale presso il Cimitero Comunale.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale, contrastare la solitudine e garantire il diritto al culto dei defunti per i cittadini della terza età che non dispongono di mezzi propri o di una rete familiare di supporto. Il servizio, completamente gratuito, prevede il trasporto degli utenti presso il Cimitero Comunale, una sosta per la visita e il successivo riaccompagnamento al punto di partenza. L’iniziativa ha carattere sperimentale e l’eventuale ammissione sarà definita sulla base delle domande pervenute e dei criteri di priorità previsti dall’avviso.

Scadenza presentazione domande: entro e non oltre le ore 12:00 del 15 luglio 2026. Le istanze potranno essere trasmesse:

• PEC: amministrazione@pec.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it

• EMAIL: pubblicaistruzioneservizisociali@comune.santacaterinavillarmosa.cl.it

• CONSEGNA A MANO: presso l’Ufficio Protocollo del Comune nei giorni di apertura al pubblico.

Allegati:

• Avviso Pubblico: https://www.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it/…/atta…

• Modulo di Presentazione: https://www.comune.santacaterinavillarmosa.cl.it/…/atta…

Per ulteriori informazioni: Ufficio Servizi Sociali – Tel. 0934/601031.