Caltanissetta. Approvato in Consiglio il nuovo Regolamento delle Entrate comunali: saranno premiati i contribuenti virtuosi

CALTANISSETTA. Il Consiglio comunale di Caltanissetta, durante la seduta del 18 giugno 2026, ha approvato all’unanimità il nuovo Regolamento delle Entrate comunali.

Si tratta di un provvedimento che introduce importanti novità nella gestione dei tributi e che consentirà all’Ente di accedere ai contributi previsti dalla Regione Siciliana per i Comuni che adottano strumenti innovativi per migliorare la riscossione e il recupero delle entrate.

Tra le principali novità figurano le misure premiali per i contribuenti virtuosi, individuati tra coloro che non presentano morosità pregresse né decadenze da precedenti rateizzazioni nel triennio precedente.

Per questi cittadini saranno previsti piani di rateizzazione più favorevoli, fino a un massimo di 72 rate mensili per gli importi più elevati.

Incentivi sono stati previsti anche per i contribuenti che sceglieranno il domicilio digitale tramite PEC per la ricezione degli atti comunali, favorendo così la digitalizzazione dei servizi e una maggiore semplificazione amministrativa.

“L’Amministrazione comunale ha voluto dare un segnale di equilibrio e giustizia fiscale – dichiara l’Assessore ai Tributi Calogero Adornetto -. Nei giorni scorsi abbiamo approvato l’adesione alla rottamazione quinquies e alle misure agevolative per consentire a chi era in difficoltà di regolarizzare la propria posizione. Oggi compiamo un ulteriore passo, riconoscendo e premiando concretamente quei cittadini che negli anni hanno rispettato le regole e adempiuto ai propri obblighi tributari.

Questo regolamento ha anche una valenza strategica per le finanze comunali perché recepisce le misure previste dall’articolo 12 della Legge di Stabilità della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028. Il Comune di Caltanissetta, grazie all’approvazione di queste disposizioni, potrà partecipare al riparto del fondo regionale da 5 milioni di euro annui destinato agli enti locali che introducono strumenti di efficientamento della riscossione e sistemi premiali per i contribuenti. Si tratta di una importante opportunità per reperire ulteriori risorse a sostegno del bilancio comunale senza gravare sui cittadini”.

L’Assessore ha inoltre evidenziato come il voto unanime espresso dall’Aula rappresenti un importante segnale di responsabilità istituzionale su un tema strategico per il futuro finanziario dell’Ente.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al Dirigente della IV Direzione Claudio Bennardo per la professionalità, la competenza e la tempestività con cui è stata predisposta e istruita tutta la documentazione necessaria all’approvazione del regolamento.

“Il lavoro svolto dagli uffici – ha sottolineato Adornetto – è stato fondamentale per consentire al Comune di rispettare le tempistiche previste dalla normativa regionale e cogliere questa importante opportunità”.

Parole di apprezzamento sono state rivolte, per il lavoro istruttorio che è stato svolto, anche alla Prima e alla Quarta Commissione Consiliare. L’Assessore, in particolare, ha ringraziato i rispettivi presidenti, Gianluca Miccichè e Angelo Scalia, per la disponibilità, il senso di responsabilità e il contributo fornito durante l’esame del provvedimento.

“Desidero infine ringraziare tutti i consiglieri comunali che, comprendendo l’importanza e l’urgenza dell’argomento, hanno condiviso la scelta di anticiparne la trattazione e hanno espresso un voto unanime. È la dimostrazione che quando si lavora nell’interesse della città si possono raggiungere risultati importanti per la comunità e per il futuro del Comune di Caltanissetta”.