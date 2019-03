MILENA – Si e’ rischiata la tragedia questa mattina a Milena, nel Nisseno, quando un sessantenne, contrario alla vendita di alcuni attrezzi agricoli da parte della moglie, impugnando una pistola ha – per fortuna non colpendoli- sparato verso i vicini che in quel momento stavano contrattando l’acquisto. L’uomo avrebbe esploso dei colpi di pistola, poi l’arma si sarebbe inceppata e questo ha provvidenzialmente evitato il peggio. A quel punto, pero’, i vicini hanno fatto irruzione all’interno dell’abitazione del sessantenne e li’ sarebbe scoppiata una scazzottata. L’intervento dei carabinieri ha riportato la calma. Secondo una prima ricostruzione dei fatti sembra che gli attrezzi, frutto di un’eredita’, erano in uso alla moglie. Ma il marito non e’ apparso per nulla concorde nel cederli ai vicini. Nei confronti dell’uomo ora l’accusa e’ di tentato omicidio.