“Dal punto di vista tecnico questa infrastruttura si completa entro giugno 2020 perché le incognite geologiche sono state affrontate e con questo ritmo serrato i tecnici ce la possono e ce la devono fare”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte che, insieme al ministro alle Infrastrutture Danilo Toninelli, sta visitando la galleria della statale 640 Caltanissetta-Agrigento. “L’incognita riguarda la continuità aziendale di Cmc – ha aggiunto Conte – C’è un concordato, è un’azienda in difficoltà dal punto di vista finanziario. Questo crea problemi per i fornitori. Anas sta recitando la sua parte per assicurare la continuità aziendale. Con tutte le procedure di legge il Governo farà la sua parte per assicurare continuità aziendale a Cmc”

“Oggi e’ una buona notizia che nonostante il concordato di Cmc riusciamo a fare funzionare e a sbloccare il cantiere della Agrigento Caltanissetta, che stava portando avanti Cmc, che e’ uno dei colossi delle infrastrutture che adesso e’ in difficolta'”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dello sviluppo e del lavoro Luigi Di Maio presentando un progetto sugli incentivi. “Io spero e auspico, e lo dico da Ministro dello sviluppo che non vuole incidere sulle dinamiche di mercato, che questi colossi delle infrastrutture che abbiamo avuto in Italia, alcuni in amministrazione straordinaria del Mise, possano diventare un unico player delle infrastrutture a livello nazionale. Noi abbiamo bisogno di un unico grande player che faccia infrastrutture all’estero e in Italia e compensi il problema che tanti di questi soggetti sono andati in affanno in questi anni. Perche’ le infrastrutture – ha aggiunto – si devono fare, al nord al sud e al centro, medie, grandi e piccole. Lo dico a me stesso e a tutto il Governo”

“Ho voluto fortemente iniziare questo tour dei cantieri dalla Sicilia perché ritengo che questa sia una delle grandi opere utili più importanti che abbiamo in Italia. Abbiamo incontrato i rappresentanti delle imprese affidatarie che sono imprese siciliane, che danno lavoro a centinaia di persone e fanno vivere centinaia di famiglie”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, dopo aver visitato la galleria della statale 640 Caltanissetta-Agrigento. “La mia presenza e quella del premier non ha solo un significato simbolico, ma effettivo, sostanziale. Qua ci siamo bloccati nel settembre 2018 e lo abbiamo sbloccato parzialmente ma nei prossimi giorni convocheremo un tavolo al Mise per sbloccare totalmente l’opera. Se c’è una strada, anche se molto stretta, per risolvere i problemi la percorreremo insieme”, ha aggiunto.