PALERMO – “Fu una svista di Samantha Busalacchi, un errore formale nella compilazione della lista a cui erano allegate le firme degli elettori. Ci convincemmo, forse sbagliando perche’ sprovveduti, che l’unica soluzione fosse ricopiare le firme, tanto le persone avevano veramente sottoscritto la lista”. Cosi’ Claudia La Rocca (nella foto), ex deputata regionale del Movimento 5 Stelle, confessa in aula la falsificazione delle sottoscrizioni di sostegno alla lista pentastellata alle elezioni comunali di Palermo del 2012. Era stata lei a dare forte impulso alle indagini rivelando quanto era successo. “Accadde tutto tra il pomeriggio e la sera del 2 aprile. Tra coloro che ricordo con certezza che ricopiarono le firme, c’erano Giorgio Ciaccio, Samantha Busalacchi, Alice Pantaleone e Claudia Mannino”. I quattro sono tutti imputati: Ciaccio fu pure lui deputato regionale, la Mannino parlamentare nazionale, le altre due erano collaboratrice del gruppo all’Assemblea regionale siciliana (la Busalacchi) e attivista. Gli imputati sono 14, fra di loro anche l’allora candidato sindaco di Palermo Riccardo Nuti. “Ma lui non partecipo’ alla ricopiatura, anche se andava e veniva dalla sede mentre gli altri copiavano”, dice l’imputata.