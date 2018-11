CALTANISSETTA – I poliziotti della sezione volante di Caltanissetta hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica del capoluogo nisseno un 60enne per oltraggio, resistenza, minaccia e lesioni a pubblico ufficiale. Nella serata di giovedì 1 novembre, le forze dell’ordine, a seguito di richiesta pervenuta sulla linea 113, sono intervenuti in via Xiboli dove alcuni residenti hanno riferito che un loro vicino li aveva minacciati. I poliziotti nel tentativo di identificare l’uomo sono stati aggrediti verbalmente e, uno di essi, colpito con un pugno al volto. In considerazione dello stato di agitazione dell’uomo gli agenti, dopo averlo bloccato e sottoposto a perquisizione, hanno fatto intervenire un’ambulanza che ha condotto l’esagitato al pronto soccorso, dove sono proseguiti gli insulti e le minacce di morte nei confronti degli agenti.