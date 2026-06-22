Caltanissetta, al via il Grest 2026 della Parrocchia Santa Barbara: un’estate all’insegna della “vera gioia” tra gioco, aggregazione e territorio

Caltanissetta, 21 giugno 2026 – Si alza ufficialmente il sipario sul GREST 2026, l’atteso appuntamento estivo organizzato dalla Parrocchia Santa Barbara di Caltanissetta, in sinergia con FederEventi Caltanissetta. L’iniziativa, che si protrarrà fino al 3 luglio, si propone come un punto di riferimento fondamentale per bambini e ragazzi, offrendo uno spazio di crescita, socializzazione e divertimento sano.Il tema portante di questa edizione, “Gesù Cristo… La vera gioia”, invita i partecipanti a riflettere sul valore profondo della condivisione e dell’amicizia, elementi cardine del progetto che animerà le giornate presso la struttura di Corso Italia. L’evento è reso possibile grazie all’impegno di un team di animatori motivati, guidati dal coordinamento di Nicola Dimauro, Barbara Messineo e Michael Gabriel Miccichè. A completare la squadra troviamo: Ivan Alfieri, Aurora Alisia Dimartino, Angelo Ginevra, Elisa Ginevra, Mariarita Scaccia, Gabriel Giacomo Vella e Miriam Vinci.Il parroco della Chiesa Santa Barbara, Padre Salvatore Pignatone, ha espresso grande soddisfazione per l’avvio di questa edizione, sottolineando l’importanza di offrire ai giovani un contesto in cui la gioia sia vissuta come un’esperienza comunitaria autentica, in linea con gli intenti educativi e sociali.L’iniziativa, che integra laboratori creativi, attività ludiche e momenti di condivisione, conferma il ruolo cruciale della parrocchia nel tessuto sociale del villaggio, promuovendo valori di inclusione, aggregazione e partecipazione attiva.