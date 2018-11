CALTANISSETTA – Il ritorno in città con una medaglia mondiale di bronzo appesa al collo, la famiglia, gli amici, la voglia di “celebrare” un sogno con chi nella vita ti è vicino. Martedì 6 novembre, Mirco Scarantino ha deciso di riunire gli affetti più cari per festeggiare il meritato bronzo conquistato nei mondiali di pesistica seniores ad Ashgabat in Turkmenistan nella categoria 55 kg, con un totale di 252 kg. Un tripudio di risate, brindisi e gioia, ha vivificato la serata dedicata al “Bronzo”.

Il campione nisseno, in un noto locale, ha coinvolto e si lasciato coinvolgere dalla meritata festa per l’ennesima medaglia che arricchisce una bacheca sempre più ampia. Un tripudio di risate, brindisi e gioia, ha vivificato la serata dedicata al “Bronzo”.

Mirco ha voluto condividere anche con noi del Fatto Nisseno la sua gioia, noi che per primi nel “lontano” Luglio 2012 dedicammo a Mirco (allora diciassettenne, già con i numeri del fuoriclasse ed in partenza per la sua prima olimpiade, Londra 2012) e a suo padre Giovanni, altro campionissimo nisseno Doc, la prima pagina ed uno speciale del mensile cartaceo.

Nel corso degli anni un legame che si è rafforzato, intensificato con due uomini che con sacrificio, costanza, passione ed abnegazione, hanno veicolato sulla cima d’Europa e de Mondo, Olimpiadi comprese, il nome di Caltanissetta che è fiera dei due Scarantino e culla della pesistica siciliana ed italiana. (Per le foto ringraziamo Sergio Nugara)