RAGUSA – Un bambino di 15 mesi in ospedale per intossicazione da cannabinoidi. Il piccolo e’ stato condotto al pronto soccorso del “Guzzardi” di Vittoria, accompagnato dalla giovanissima madre, la quale ha riferito che il piccolo, mentre giocava a casa, era stato colto da malore. A seguito degli esami svolti nel reparto di Pediatria e patologia neonatale, i medici hanno riscontrato una intossicazione da cannabinoidi, sostanze presenti nell’hashish e nella marijuana. E’ stato subito allertato il commissariato che ha avviato le indagini. E’ stato cosi’ accertato che la madre e il compagno avevano entrambi fatto recentemente uso di stupefacenti, anche a casa, incuranti della presenza del bambino che sarebbe venuto in contatto con la sostanza per cause in corso di accertamento. Dopo le cure, nel giro di un paio di giorni il bimbo e’ stato dimesso in buone condizioni di salute. La vicenda e’ stata segnalata all’autorita’ giudiziaria.