PALERMO – Le forti raffiche di vento fermano e le navi e gli aerei a Palermo, per giorni sferzata dallo scirocco che nella notte ha alimentato un vasto rogo. La centrale operativa della Guardia costiera informa che Ustica e’ isolata e che questa sera non partiranno dal capoluogo siciliano i traghetti per Napoli. In tilt pure l’aeroporto “Falcone-Borsellino”, con numerose cancellazioni e aerei dirottati in altri scali, in particolare Catania e Trapani.