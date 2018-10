CALTANISSETTA – Per programmare le attività e gli eventi per il prossimo Natale 2018, e per creare una opportuna atmosfera di festa in città, l’amministrazione comunale ha invitato i coordinatori delle Consulte Comunali, i presidenti e responsabili dei Comitati di Quartiere, le associazioni delle categorie imprenditoriali della città di Caltanissetta, a partecipare ad un incontro che si terrà Lunedì 29 Ottobre alle ore 15,30 nel Foyer del Teatro Comunale Regina Margherita, con ingresso dal Comune di Caltanissetta dal secondo piano.

Saranno presenti l’assessore creatività e partecipazione Pasquale Tornatore e l’assessore innovazione e sviluppo Giovanni Guarino.