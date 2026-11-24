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Un messaggio minatorio firmato dal 'Fronte della tradizione nazionale Tommaso Marinetti' è stato inviato alla compagnia teatrale che da stasera metterà in scena al teatro Belli di Roma 'Sarfatti', un monologo dedicato alla figura di Margherita Sarfatti, l'intellettuale fondatrice del gruppo Novecento, la cui vicenda è legata a Benito Mussolini. A denunciare l'intimidazione è stata Claudia Coli, attrice protagonista dello spettacolo scritto da Angela Dematté. Proprio l'autrice, ieri, ha ricevuto per posta il biglietto. Nel testo compaiono frasi come: "Ancora una volta il palcoscenico diventa tribunale politico contro Mussolini. Ancora una volta la storia nazionale viene trascinata nel fango da una cricca di sinistra che pretende di riscriverla attraverso la provocazione e l'oscenità". E ancora: "Questo sarebbe teatro? Mussolini: un giornalista senza scrupoli. La marcia su Roma ridotta a cornice di un rapporto carnale. Il duce trasformato in un vigliacco personaggio da camera da letto, ostaggio delle ambizioni dell'ebrea Margherita Sarfatti, di cui si celebra l'influenza, occultando le sue responsabilità giudaico-massoniche. Non accettiamo questa operazione macchiata di rosso con la complicità dei 'destri' meloniani, dei gabbiani sperduti e mollicci". Quindi: "Siete avvertiti. Siamo tornati e controlleremo i vostri spettacoli per denunciare tutte le bugie e le calunnie. Presidieremo segretamente il Teatro Belli, roccaforte delle zecche, già dal 24 novembre, giorno dopo giorno, fino all'ultimo giorno, il 29, sorvegliando tutto quello che succederà".

Ferma la reazione degli organizzatori dello spettacolo: "Denunciamo questo comportamento affinché possa arrivare all'opinione pubblica e alla destra moderata perché vengano urgentemente prese precauzioni". E annunciano che "questa sera, al teatro, la protagonista Claudia Coli leggerà la lettera minatoria. Riteniamo sia responsabilità di tutti sostenere la libertà della cultura e i luoghi della cultura". Del resto, "la strumentalizzazione di un testo 'non politicizzato' dimostra la grave subcultura della politica italiana del momento". Intanto, la protagonista del monologo, Claudia Coli, ha presentato una denuncia alla polizia.

Sul caso si è espressa anche Unita, l'associazione di categoria che tutela attrici, attori e interpreti dello spettacolo che in un comunicato firmato dal Direttivo "condanna con assoluta fermezza il vergognoso volantino contro lo spettacolo Sarfatti, in scena al Teatro Belli di Roma, che prende di mira la sua autrice, la sua interprete e chi lavora alla rappresentazione, arrivando ad annunciare un'attività di 'sorveglianza segreta del teatro' nei giorni delle rappresentazioni, da stasera al 29 novembre. Siamo di fronte a qualcosa di abnorme e intollerabile: sedicenti gruppi fascisti che si arrogano il diritto di controllare un teatro, sorvegliare uno spettacolo e intimidire chi lo porta in scena. Sono metodi squadristi, vigliacchi e inaccettabili, che richiamano una stagione di paura e di orrore che nessuno può immaginare di riportare in vita". "Il teatro – prosegue la nota – è uno spazio di libertà nel quale la cultura si esprime senza padroni e senza piegarsi alle minacce, anche le più deliranti. Esprimiamo la nostra massima solidarietà a Claudia Coli, nostra associata, che ha ovviamente già presentato un esposto alla Polizia di Stato, all'autrice e drammaturga Angela Dematté, al regista Andrea Chiodi e a tutte le persone coinvolte nel delirante volantino. Siamo al loro fianco e non arretreremo di fronte a queste intimidazioni. Il teatro resta un luogo di cultura, non un territorio da sottoporre al controllo degli squadristi".

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