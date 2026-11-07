Salute

Violenze e minacce alla compagna a Palermo, braccialetto elettronico per un 64enne

Redazione 3

Violenze e minacce alla compagna a Palermo, braccialetto elettronico per un 64enne

Sab, 07/11/2026 - 10:56

Condividi su:

Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima per almeno 1000 metri. È quanto applicato a un 64enne, residente a Palermo, secondo quanto disposto dal gip di Termini Imerese su richiesta della procura, dopo la denuncia della compagna dell’uomo. Le indagini condotte dai carabinieri di Bagheria, a seguito della denuncia, hanno fatto emergere un quadro di maltrattamenti definito dagli investigatori “allarmante”, con episodi di violenza fisica e psicologica che andavano avanti dal 2019. (LaPresse)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta