Violenze e minacce alla compagna a Palermo, braccialetto elettronico per un 64enne

Braccialetto elettronico e divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima per almeno 1000 metri. È quanto applicato a un 64enne, residente a Palermo, secondo quanto disposto dal gip di Termini Imerese su richiesta della procura, dopo la denuncia della compagna dell’uomo. Le indagini condotte dai carabinieri di Bagheria, a seguito della denuncia, hanno fatto emergere un quadro di maltrattamenti definito dagli investigatori “allarmante”, con episodi di violenza fisica e psicologica che andavano avanti dal 2019. (LaPresse)