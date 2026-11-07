Comune di Delia, più ore di lavoro per il personale stabilizzato e servizi potenziati per i cittadini

Il Comune di Delia ha approvato un aumento dell’orario di lavoro per i dipendenti che erano stati stabilizzati dopo 25 anni di precariato. <<Un risultato importante per l’organizzazione degli uffici comunali e per la qualità dei servizi offerti alla cittadinanza, che è stato possibile grazie all’utilizzo di fondi messi a disposizione dalla Regione Siciliana>> ha detto il sindaco Gianfilippo Bancheri.Nello specifico, i lavoratori interessati potranno beneficiare di un’integrazione oraria pari a un’ora e 50 minuti in più ogni giorno. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore presenza del personale negli uffici, permettendo al Comune di gestire meglio le attività quotidiane e di rispondere con più efficienza alle richieste dei cittadini.“L’operazione non è stata semplice dal punto di vista tecnico, ha spiegato Gianfilippo Bancheri. Questo risultato è il frutto di un impegno concreto e della sinergia tra la politica e i tecnici del Comune. Abbiamo lavorato sodo per superare gli ostacoli normativi e dare al personale stabilizzato la possibilità di aumentare le proprie ore di servizio. Prima di procedere, l’amministrazione ha chiesto pareri tecnici a diversi uffici regionali e nazionali per essere certa che ogni passaggio fosse in linea con le leggi vigenti, superare tutte le criticità burocratiche e garantire che i fondi regionali venissero utilizzati correttamente, evitando che queste risorse andassero perdute. È una scelta che dimostra quanto l’amministrazione abbia a cuore i propri dipendenti, ma che guarda soprattutto all’interesse della comunità, ha sottolineato il sindaco di Delia. Più ore di lavoro significano uffici più efficienti e servizi migliori per tutti i cittadini di Delia.”Il provvedimento coinvolge complessivamente 31 dipendenti dell’ente. Grazie a questo incremento, l’amministrazione comunale potrà potenziare l’operatività dei servizi, assicurando una gestione più fluida e tempestiva delle funzioni istituzionali.Per rendere possibile questa operazione, l’amministrazione ha scelto la strada di un accordo scritto e temporaneo tra il Comune e ogni singolo dipendente. Non si tratta quindi di semplici ore di straordinario, ma di una modifica dell’orario contrattuale che permette di organizzare meglio il lavoro quotidiano in modo regolare e trasparente.La misura è attualmente prevista fino al 31 dicembre 2026. Per quanto riguarda il futuro, l’amministrazione comunale ha già confermato che, qualora la Regione dovesse deliberare e stanziare nuove somme per l’anno successivo, l’integrazione oraria verrà estesa anche per tutto il 2027.