Delia: approvata la Carta dei servizi tributari per IMU, TARI e CUP

DELIA – La Giunta Municipale, riunita nella serata del 30 ottobre 2026 presso la Residenza Municipale sotto la presidenza del Sindaco Gianfilippo Bancheri, ha deliberato l’approvazione della Carta dei servizi tributari comunali. Il provvedimento disciplina le modalità di gestione e i canoni di trasparenza relativi all’Imposta municipale propria (IMU), alla Tassa sui rifiuti (TARI) e al Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (CUP).

Il documento definisce nel dettaglio l’organizzazione dei servizi dell’Ufficio Tributi, con particolare attenzione alla TARI. Per l’anno 2026, le scadenze per il versamento della tassa sono fissate in tre rate, previste nei mesi di aprile, luglio e ottobre, oppure in un’unica soluzione entro il 16 ottobre 2026. I pagamenti avverranno tramite bollettino Pago PA inviato direttamente dal Comune.

La Carta dei servizi disciplina inoltre l’accesso alle agevolazioni e alle riduzioni della TARI. Per ottenerle, i richiedenti devono essere gli intestatari registrati dell’utenza e presentare la documentazione specifica, includendo sempre i dati catastali completi dell’immobile. A seconda della categoria, sono richiesti documenti integrativi: copia del contratto per le abitazioni in comodato d’uso, visura camerale o qualifica di coltivatore diretto per le aree fabbricabili possedute da agricoltori, e la dichiarazione ufficiale di interesse culturale per i beni storici o artistici.

Questa precisione documentale serve a eliminare le zone grigie interpretative, assicurando che ogni riduzione sia supportata da una prova giuridica o tecnica incontrovertibile, riducendo così il rischio di contenziosi futuri.

<<Tale rigore è l’unico strumento in grado di garantire l’equità del prelievo fiscale, ha precisato il sindaco Gianfilippo Bancheri. La trasparenza nei requisiti e la chiarezza delle scadenze sono le condizioni necessarie per una convivenza civile basata sul rispetto reciproco tra ente pubblico e contribuente. Il rispetto di questi termini e la corretta presentazione delle domande rappresentano l’unico modo per accedere alle agevolazioni previste, evitando sanzioni o ritardi nell’elaborazione delle pratiche>>.

Le istanze di riduzione possono essere inoltrate tramite la pagina dedicata del sito istituzionale del Comune di Delia o via email all’indirizzo tributi.delia@virgilio.it. In caso di trasmissione della pratica tramite intermediari, è obbligatorio allegare l’atto di delega.

Il calendario dei pagamenti 2026

Per quanto riguarda l’adempimento fiscale del 2026, l’amministrazione ha previsto due modalità di versamento tramite il sistema PagoPA:

Pagamento rateizzato: suddiviso in tre scadenze (aprile, luglio e ottobre).

Pagamento in unica soluzione: entro il termine perentorio del 16 ottobre 2026.

L’integrazione con il sistema PagoPA standardizza i processi di incasso, garantendo una tracciabilità totale dei flussi finanziari e semplificando l’operazione di versamento per l’utente finale.

Il nuovo regolamento tutela inoltre il diritto del cittadino a presentare reclami formali al Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi in caso di disservizi o inadempienze nei termini. L’amministrazione si impegna a fornire una risposta ufficiale entro un termine massimo di 30 giorni dalla protocollazione della richiesta.