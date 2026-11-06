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Noi Moderati, lunedì a Caltanissetta l’Assemblea provinciale: il partito guarda alle elezioni del 2027

Redazione

Noi Moderati, lunedì a Caltanissetta l’Assemblea provinciale: il partito guarda alle elezioni del 2027

Appuntamento alle 19 all’Istituto Testasecca con dirigenti, amministratori e cittadini. Il coordinatore Michele Vecchio: «Saremo una forza determinante del centrodestra». Concluderà i lavori il sottosegretario Massimo Dell’Utri.
Ven, 06/11/2026 - 20:52

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Si terrà lunedì 9 novembre, alle ore 19, presso l’Istituto Testasecca di viale della Regione 1, a Caltanissetta, l’Assemblea provinciale di Noi Moderati, convocata congiuntamente dal coordinamento provinciale e da quello cittadino. All’incontro sono invitati dirigenti, amministratori e cittadini dell’intero territorio nisseno.

L’appuntamento rappresenterà un’occasione di confronto sulle prospettive politiche del partito e sulle iniziative da promuovere per lo sviluppo della provincia di Caltanissetta. L’intenzione degli organizzatori è quella di dare vita a un’agorà aperta alla partecipazione e al contributo di tutti, andando oltre gli aspetti formali dell’assemblea.

La riunione annuale all’Istituto Testasecca avrà anche una particolare valenza politica e organizzativa in vista dell’Assemblea programmatica nazionale di Noi Moderati, in programma a Roma dal 27 al 29 novembre. Un appuntamento nel quale il partito intende portare le istanze del territorio nisseno, anche in considerazione delle prossime scadenze elettorali, amministrative e politiche, del 2027.

«Andiamo avanti, continuiamo con la nostra proposta politica sul territorio con nuove sfide e soprattutto con la convinzione che saremo la forza determinante e caratterizzante del centrodestra della provincia di Caltanissetta» – dichiara il coordinatore provinciale Michele Vecchio.

L’obiettivo è rafforzare il ruolo del territorio nel dibattito politico, valorizzando anche il contributo di quanti si sono recentemente avvicinati a Noi Moderati, condividendone valori e proposte.

A concludere i lavori sarà il sottosegretario al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Massimo Dell’Utri, coordinatore regionale di Noi Moderati in Sicilia.

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