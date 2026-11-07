All’Asp deliberate nuove assunzioni e conferimenti di incarichi per rafforzare i presidi ospedalieri

CALTANISSETTA. Prosegue l’azione di potenziamento dell’organico dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, finalizzata a garantire la massima efficienza dei servizi e a colmare le carenze di personale nei presidi ospedalieri del territorio. La Direzione Aziendale ha infatti approvato una serie di importanti deliberazioni che prevedono nuove immissioni in ruolo a tempo indeterminato, incarichi libero-professionali e il conferimento di incarichi a tempo determinato.

In merito ai Dirigenti Medici di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva, con la delibera n. 1648 del 03/11/2026 è stata disposta l’assunzione a tempo indeterminato di quattro professionisti. Nello specifico, la Dott.ssa Alba Sparacino e la Dott.ssa Simona Cannova sono destinate al Presidio Ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta, mentre il Dott. Rosario Nonni e la Dott.ssa Valeria Gaudioso andranno a rafforzare l’organico del Presidio Ospedaliero di Gela.

Un ulteriore intervento di rilievo riguarda l’area delle Malattie Infettive, pubblicato con la delibera n. 1633 del 30/10/2026, che prevede l’assunzione a tempo indeterminato di sei dirigenti medici. Per l’anno 2026, l’immissione in servizio presso i presidi di Caltanissetta e Gela interessa la Dott.ssa Rita Ippolito, la Dott.ssa Ilda LLane, la Dott.ssa Martina Ricciardetto e la Dott.ssa Gabriella Giuseppina Marino, mentre per l’annualità 2027 l’inserimento riguarderà la Dott.ssa Laura Causa e la Dott.ssa Silvia Di Forti. Nell’ambito della Medicina Interna, la delibera n. 1684 del 06/11/2026 ha disposto l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici, la Dott.ssa Maria Montalbano e la Dott.ssa Marcella Simona Panzica, destinate a coprire i posti vacanti presso la UOSD Lungodegenza del Presidio Ospedaliero di San Cataldo.

Per l’Ostetricia e Ginecologia, la delibera n. 1660 del 04/11/2026 ha disposto l’assunzione a tempo indeterminato di cinque dirigenti medici, i dottori Roberta Di Naro, Oriana Zambito, Giorgia Clemente, Tiziana Sorce e Giorgio Arcarese, destinati a coprire i posti vacanti e disponibili nel P.O. s.Elia di Caltanissetta. Sempre in ambito di assunzioni a tempo indeterminato, la delibera n. 1661 del 04/11/2026 ha riguardato il Presidio Ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta con la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato della Dott.ssa Lavinia Sanfilippo e l’assunzione della Dott.ssa Desiree Moretta nel profilo di Dirigente Medico di Pediatria e Neonatologia.

Nell’Oculistica, la delibera n. 1598 del 27/10/2026 ha disposto l’assunzione a tempo indeterminato di due dirigenti medici, il Dott. Gianni Gravina e la Dott.ssa Daria Ciccarelli, collocati rispettivamente al secondo e al quarto posto della graduatoria degli specializzandi, destinati a coprire i posti vacanti presso il Presidio Ospedaliero Sant’Elia di Caltanissetta.

Per quanto concerne i Pronto Soccorso aziendali, la delibera n. 1626 del 30/10/2026 ha approvato il conferimento di due incarichi libero-professionali a medici, efficaci fino al 31/12/2026, in favore del Dott. Mario Piazza (destinato al Pronto Soccorso di Caltanissetta) e della Dott.ssa Marzia Sorce (destinata al Pronto Soccorso di Mussomeli). Sul fronte dei ruoli specialistici e tecnici a tempo determinato, la delibera n. 1682 del 06/11/2026 ha conferito un incarico fino al 31/12/2026 alla Dott.ssa Annalisa Muscato nel profilo di Dirigente Fisico presso la UOS Radioprotezione. Per il comparto, con la delibera n. 1634 del 30/10/2026 si è proceduto al conferimento di nove incarichi a tempo determinato fino al 31/12/2026, per il profilo di PdS Infermiere.

I professionisti chiamati a coprire tali posizioni a supporto delle esigenze straordinarie e urgenti dei presidi sono i dottori Layla Capobianco, Anna Vecchio, Martina Volpe, Stefano Duvisello, Luciano Di Cara, Elisabetta Pia Fulco, Ezio Salvatore Pirillo, Asia Grazia Pia Fulco e Gabriele Pio Scianni. Infine, per garantire la continuità assistenziale a fronte di assenze per giustificati motivi, sono stati disposti due incarichi di sostituzione a tempo determinato e pieno nel profilo di PdS Tecnico Sanitario di Radiologia Medica: il primo in favore della Dott.ssa Valentina Vella presso il P.O. Sant’Elia di Caltanissetta (delibera n. 1628 del 30/10/2026) e il secondo in favore del Dott. Rocco Trovato presso il P.O. Vittorio Emanuele di Gela (delibera n. 1659 del 04/11/2026).