Caltanissetta. “Senza Regole e il Diamante Fiorentino”: ecco il nuovo libro di Rosalia Rossella Matanza

Rosalia Rossella Matanza, nata in Sicilia nel 1989, vive a Pietraperzia, un borgo medievale ricco di storia, cultura e tradizioni. Coltiva la passione per la scrittura fin dalla tenera età e, già intorno ai nove anni, inizia a creare piccoli fumetti. Negli anni successivi continua a dedicarsi alla scrittura attraverso racconti e poesie. Nel 2006 partecipa al progetto «Studenti e Insegnanti a confronto» di Barrafranca, un’indagine sulla scuola nelle province di Enna e Caltanissetta, promossa dall’Ufficio Regionale ISTAT di Palermo. Nel 2008 consegue il diploma al Liceo Psicopedagogico «Giovanni Falcone».

Trae ispirazione da tutto ciò che la circonda, dalla fantasia e anche da alcuni sogni ricorrenti che, nel tempo, hanno contribuito alla nascita di personaggi e ambientazioni delle sue opere. Tra questi figurano la Dama Velata, i Metalupo-Melàs, il Cavatore del Terzo Occhio, i membri della Fratellanza Bianca e la stanza degli orrori, di cui ha parlato anche durante un’intervista sul proprio canale YouTube. La sua attività di scrittura non si basa soltanto sull’immaginazione. Per dare maggiore profondità alle proprie storie, svolge ricerche e approfondimenti su argomenti storici, culturali, artistici, spirituali e misteriosi. Tra i temi che hanno attirato il suo interesse figurano Agartha, il Quadrato Sator, la Linea Sacra di San Michele Arcangelo, la simbologia e altri riferimenti che diventano spunti per la costruzione delle sue trame.

Nelle sue opere ricorrono soprattutto l’amore, la spiritualità, la natura e la ricerca interiore. Ha partecipato a diversi concorsi letterari, tra cui il 3° Concorso Internazionale di Poesia Inedita, il concorso Dantebus e l’iniziativa «Un Testo per la Pace» di Aletti Editori. Dal 2019 ha pubblicato otto libri, spaziando tra fantasy, fantasy-fantascienza, giallo e thriller: La Chiave Magica e la Luna Blu (2019), vincitore del premio letterario Twitter #Puntolettura; La Chiave Magica e le 13 Rose Nere (2020); La Chiave Magica e il Quadrato Sator (2021), con il quale conclude la trilogia fantasy; Crystal Emerald e la Principessa Draconiana (2022); Agartha e il Cavatore del Terzo Occhio (2023); Il Principe Mago e la Linea Sacra di San Michele Arcangelo (2024); Il Dominus Lupo e la Macchina di Majorana (2025); e Senza Regole e il Diamante Fiorentino (2026).

Quest’ultimo rappresenta una nuova esperienza narrativa, diversa dai precedenti romanzi fantasy. Si tratta di una storia investigativa che intreccia mistero, enigmi, omicidi e riferimenti alla storia e all’arte italiana. Ambientato a Firenze, il romanzo ruota attorno a un misterioso killer mascherato che prende di mira persone accomunate da un particolare inquietante: il cognome Davinicelli e i nomi Alex o Maria. Ogni delitto sembra inoltre collegato a un illustre personaggio fiorentino: Brunelleschi, Petrarca, Botticelli, Michelangelo e Dante Alighieri.

Al centro della vicenda c’è Davinicelli Alex Maria Artelio, un ragazzo di quindici anni soprannominato «Senza Regole», che si ritrova coinvolto in una serie di eventi destinati a mettere in discussione tutto ciò che crede di conoscere. Sullo sfondo emerge il mistero del Diamante Fiorentino, il celebre gioiello conosciuto anche come Diamante Giallo, scomparso durante la Seconda Guerra Mondiale e legato a una storia secolare di personaggi illustri, segreti e presunte maledizioni. La famiglia Davinicelli custodisce infatti un segreto che affonda le proprie radici nel passato. Oltre ai romanzi, ha pubblicato due articoli per SoloTablet, nel blog «Oltrepassare»: Tanto gentile e tanto onesta pare, dedicato a una delle poesie di Dante Alighieri, e Voce, un contributo che invita a utilizzare la propria voce non soltanto per cantare e divertirsi, ma soprattutto per esprimere messaggi importanti e contrastare ogni forma di violenza.

Ha scritto anche diverse poesie, alcune delle quali presentate in concorsi e iniziative letterarie: Cuore di Luce, per il Premio Slancio Letterario 2022, con Roberto Mauri e Arnoldo Mosca Mondadori alla presidenza; Il Vento e la Rosa, per il 3° Concorso Internazionale di Poesia Inedita, presieduto da Giuseppe Aletti e Alessandro Quasimodo; Tu Ama follemente, per il Concorso Nazionale di Poesia Dantebus, V edizione; Io sono per la Pace e l’Amore, e non per la guerra, per l’iniziativa «Un Testo per la Pace» di Aletti Editori; “Odore di Petricore” e “Io Vorrei”, per il Concorso Nazionale di Letteratura e Poesia Teresah 2023, sezione Under 19, dell’Accademia di Cultura «Bernardino Cervis» di Frassineto; He’s Back, per il XV Concorso Internazionale di Poesia Inedita «Il Federiciano». Tra le altre sue composizioni figurano anche Perdona e Urla nel Silenzio.

Parallelamente alla scrittura, si dedica alla creazione di video per il proprio canale YouTube, dove presenta libri, racconta storie e approfondisce temi legati al mistero, alle leggende, alla simbologia e ad altri argomenti di suo interesse. Per ampliare le proprie conoscenze e migliorare le proprie competenze, continua inoltre a investire nella formazione, conseguendo corsi e attestati in Mediazione della Comunicazione in LIS (livello base, 120 ore), Social Media Marketing, Copywriting, Intelligenza Artificiale e Content Creation & UGC. Percorsi che le permettono di sviluppare competenze anche nel campo della comunicazione digitale e della creazione di contenuti.Acquistabile sul sito della youcanprint, Mondadori, Feltrinelli Store