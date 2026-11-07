Caltanissetta, MedNova rafforza la formazione pratica degli studenti di Medicina: al via i nuovi corsi di semeiotica ed ecografia

CALTANISSETTA – Prosegue il percorso di crescita di MedNova, l’associazione studentesca fondata da giovani studenti di Medicina e Chirurgia con l’obiettivo di affiancare alla preparazione accademica esperienze pratiche, simulazioni e attività formative guidate da professionisti del settore sanitario.Guidata dal presidente Francesco Lapaglia e dal vicepresidente Biagio Trobia, l’associazione è nata per accompagnare gli studenti lungo tutto il percorso universitario, contribuendo allo sviluppo di competenze operative, sicurezza e capacità decisionale, aspetti sempre più importanti in un contesto professionale in cui il passaggio dall’università al lavoro può avvenire in tempi molto rapidi.Dopo le prime attività dedicate alle tecniche di sutura, MedNova compie un nuovo passo nel proprio progetto formativo introducendo i corsi di ecografia, una novità fortemente voluta dall’associazione per costruire un percorso didattico progressivo capace di collegare l’apprendimento della semeiotica all’utilizzo degli strumenti diagnostici.L’iniziativa si svilupperà attraverso un percorso articolato tra torace e addome.

La formazione dedicata al torace prenderà avvio il 18 novembre con il corso di semeiotica e proseguirà il 23 novembre con l’approfondimento pratico sull’ecografia toracica. Il modulo dedicato all’addome sarà invece sviluppato attraverso due ulteriori appuntamenti, previsti il 24 e il 30 novembre, rispettivamente dedicati alla semeiotica e all’ecografia addominale. La partecipazione ai corsi di ecografia richiede il completamento dei relativi percorsi di semeiotica, secondo un modello formativo pensato per garantire una preparazione graduale e completa.A guidare gli incontri saranno il dottor Giovanni Di Lorenzo, responsabile della U.O.S.D. Sale Operatorie dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta, e il dottor Salvatore Amico, direttore della U.O.C. Medicina e Chirurgia d’Accettazione e d’Urgenza e Pronto Soccorso dello stesso presidio ospedaliero, che curerà la parte dedicata all’ecografia del torace.L’obiettivo dell’associazione è offrire agli studenti strumenti concreti e competenze di immediata utilità nella futura attività professionale, attraverso una didattica fortemente orientata alla pratica e al confronto diretto con specialisti che operano quotidianamente nei reparti ospedalieri.«Continuiamo a investire nella formazione pratica perché riteniamo che rappresenti un elemento fondamentale nella preparazione dei futuri medici. L’introduzione dell’ecografia amplia ulteriormente il percorso formativo che stiamo costruendo e consente agli studenti di acquisire competenze sempre più spendibili nel proprio percorso professionale», spiegano i promotori dell’iniziativa.Per garantire l’efficacia delle esercitazioni pratiche, i posti disponibili saranno limitati. Al termine del percorso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.Le attività sono riservate ai soci MedNova. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 334 8600397.