Caltanissetta. Giornata sindacale all’insegna del confronto e delle proposte al Call Center Telecontact con le assemblee della UILFPC

CALTANISSETTA. Giornata sindacale importante, quella che si è svolta ieri al Call Center Telecontact di Caltanissetta, dove si sono tenute le assemblee della UILFPC. Alla presenza del segretario Generale Nazionale Salvo Ugliarolo, di quello regionale Marco Scramuzza e di Salvatore Guttilla della UIL Sicilia, il GAU UILFPC di Caltanissetta, coordinati dalla Responsabile del GAU Cristina Alaimo e della storica RSU TCC Salvatore Tulumello, adesso anche Referente Territoriale UILFPC, hanno fatto il punto sulla vertenza che vede coinvolti 330 lavoratori a Caltanissetta e piu’ di 1400 lavoratori in tutta Italia.

E’ stata ribadita la posizione sempre avuta da questa sigla, rispetto alla necessità di togliere la pregiudiziale del CRM-BPO dal tavolo negoziale. Un punto fermo, su cui il Segretario Nazionale è stato netto, anche in virtù di un mandato chiaro, affidato dalle lavoratrici e dai lavoratori di TCC attraverso un referendum su scala Nazionale, svoltosi nei mesi scorsi, in cui la maggioranza ha dato mandato ai sindacati tutti, di NON volere accettare questa scelta unilaterale adottata dall’Azienda. Posizione dei lavoratori che la UILFPC ha sposato in pieno.

“Noi siamo pronti al dialogo ed alla negoziazione” hanno dichiarato il Referente Territoriale ed RSU Salvatore Tulumello e la Responsabile del GAU Cristina Alaimo, “ma non possiamo negoziare i diritti e la dignità delle lavoratrici e dei lavoratori di TCC, che in questi mesi hanno dovuto subire le decisioni unilaterali di una Azienda che sta facendo delle scelte che non hanno nulla di industriale ma che, a nostro avviso, sono frutto di una ritorsione dovuta alla mancata operazione di cessione di TCC a DNA, del dicembre scorso”.