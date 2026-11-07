Caltanissetta. Risiko Club Ufficiale Eclettica, XXVI° torneo: i risultati del primo turno

CALTANISSETTA. Dopo le due giornate di Risiko di sabato e domenica scorsi il Club nisseno è tornato tra le mura di Eclettica Street Factory per giocare il primo turno del XXVI° torneo o campionato periodico (ultimo del 2026) iniziato puntualmente alle 20.30 dopo il sorteggio per la distribuzione dei dodici partecipanti in tre tavoli da quattro giocatori. Questa la composizione dei tavoli: tavolo uno: Maria Pia Matraxia, Vincenzo Falzone, Gabriele Taschetti e Calogero Maira; tavolo due: Luigi Giovanna Sollima, Michele Cammarata, Maurizio Giunta e Luigi Tricoli; tavolo tre: Mariella Brucculeri, Claudio Lombardo, Giancarlo Ciulla e Andrea Kiswarday. Dopo circa 90 minuti di gioco e la successiva classica sdadata finale hanno vinto i loro rispettivi tavoli: Maria Pia Matraxia, Michele Cammarata e Giancarlo Ciulla.

Intanto il Club nisseno oggi pomeriggio (start ore 17.30) va a trovare la comunità DesTEENazione di via della Cittadella, per iniziare un percorso di “avvicinamento” al gioco del Risiko! con le sue regole da torneo. L’iniziativa tende a coinvolgere i ragazzi, ospiti della struttura, al gioco da tavolo e alla sua opera si socializzazione. DesTEENazione (Desideri in Azione) a Caltanissetta è uno spazio Multifunzionale socio- educativo e aggregativo dedicato a preadolescenti, adolescenti e famiglie. Promuove il benessere dei giovani con attività completamente gratuite e dedicate ai ragazzi e ragazze in una fascia di età compresa tra gli 11 e i 21 anni. Al suo interno offre supporto psicologico ed educativo, laboratori di scrittura, orientamento al mondo del lavoro e momenti dedicati alla socialità. Lo spazio si propone come “Centro Multifunzionale di Esperienze”, vengono organizzati regolarmente eventi a tema, come feste e giornate ricreative, iniziative culturali speciali in collaborazione con le biblioteche del territorio.

“Siamo felici di essere stati invitati ad un pomeriggio di intrattenimento e socializzazione. – dichiarano dal direttivo – Andiamo da DesTEENtazione con la consapevolezza di passare e far passare un pomeriggio all’insegna del gioco. E ritorneremo per altri pomeriggi del mese di novembre: il 12 e il 28. Ringraziamo tutto lo staff di DesTEENtazione per l’invito e per l’ospitalità.”

Domani mattina a Siracusa si terrà la finale del Campionato Regionale Individuale. Cinque i nisseni del Club “Eclettica” che parteciperanno: Maria Pia Matraxia (campionessa regionale uscente), Claudio Lombardo, Andrea Kiswarday, Gabriele Taschetti e Simone Pecoraro. “Questa è l’ultima tappa che proclamerà il campione o la campionessa regionale, l’anno scorso, nella finale giocata a Caltanissetta (sotto i portici della Biblioteca Scarabelli) vinse, sbaragliando gli avversari Maria Pia Matraxia.- continuano a dichiarare dal direttivo – Quest’anno partecipiamo con cinque giocatori che andranno a Siracusa per fare il migliore risultato possibile e, se la fortuna sarà dalla nostra parte, confermare il primo posto dell’anno scorso”: