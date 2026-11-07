Agricoltura, caro carburante: 33 milioni di euro per le imprese siciliane: domande dal 9 al 30 novembre

CALTANISSETTA – Pubblicato dalla Regione Siciliana l’avviso per la concessione di contributi a fondo perduto destinati alle imprese agricole e agromeccaniche, con l’obiettivo di contrastare gli effetti dell’aumento dei costi del carburante utilizzato nelle attività produttive. A darne comunicazione è Giuseppe Catania, esponente di Fratelli d’Italia della provincia di Caltanissetta, che richiama l’attenzione delle aziende agricole del territorio sull’importanza di questa opportunità di sostegno economico. La misura prevede una dotazione finanziaria complessiva di 33 milioni di euro, costituita da uno stanziamento iniziale di 10 milioni, successivamente incrementato di ulteriori 23 milioni.«Si tratta di un intervento importante per il comparto agricolo siciliano, che continua a confrontarsi con l’aumento dei costi di produzione e, in particolare, con il peso delle spese energetiche e del carburante – dichiara Giuseppe Catania –. Per un territorio come quello della provincia di Caltanissetta, nel quale l’agricoltura rappresenta una componente fondamentale del tessuto economico e occupazionale, è essenziale che le imprese conoscano questa opportunità e possano accedere alle risorse disponibili». L’intervento è rivolto alle aziende agricole e agli imprenditori agricoli operanti in Sicilia, nonché alle imprese contoterziste che svolgono attività agromeccaniche sul territorio regionale, nel rispetto dei requisiti stabiliti dall’avviso. Il contributo è finalizzato al ristoro parziale dei maggiori costi sostenuti per il carburante agricolo nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2026, secondo le condizioni e le modalità previste dalla disciplina regionale. Le imprese interessate dovranno rispettare le seguenti scadenze: Apertura delle domande: 9 novembre 2026. Chiusura delle domande: 30 novembre 2026. Le istanze dovranno essere presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il portale UMA Sicilia, da parte del soggetto titolare del prelievo del carburante agricolo. Si invitano pertanto gli operatori interessati a verificare tempestivamente il possesso dei requisiti e a consultare la documentazione ufficiale, al fine di completare correttamente la procedura entro il termine stabilito. «Le aziende agricole della nostra provincia svolgono un ruolo determinante nella tutela delle produzioni locali, nella salvaguardia dell’occupazione e nella valorizzazione delle aree rurali – prosegue Catania –. In un contesto economico ancora caratterizzato da costi elevati, ogni misura capace di alleggerire gli oneri delle imprese costituisce un sostegno significativo alla loro competitività». «È fondamentale, adesso, garantire la massima diffusione delle informazioni, affinché nessuna azienda potenzialmente beneficiaria perda questa occasione per mancata conoscenza dell’avviso o delle scadenze. Rivolgo pertanto un invito agli imprenditori agricoli, alle organizzazioni professionali e ai centri di assistenza agricola della provincia di Caltanissetta a prestare particolare attenzione alla misura e ad accompagnare le imprese nelle procedure di accesso». «Sostenere l’agricoltura significa sostenere l’economia reale, il lavoro e il futuro delle nostre comunità. Continueremo a mantenere alta l’attenzione sulle esigenze del settore primario e sulle opportunità di sviluppo per le imprese del nostro territorio», conclude Giuseppe Catania. L’avviso pubblico, i requisiti di accesso e le modalità operative sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Siciliana, nella sezione del Dipartimento regionale dell’Agricoltura dedicata agli aiuti alle imprese agricole per contrastare gli effetti del caro carburante. Link all’avviso ufficiale: https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-agricoltura-sviluppo-rurale-pesca-mediterranea/dipartimento-agricoltura/aiuti-alle-imprese-agricole-contrastare-effetti-caro-carburante

