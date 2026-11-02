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Violenza sessuale nel centro culturale islamico, pakistano 51enne patteggia un anno e sei mesi

Redazione

Violenza sessuale nel centro culturale islamico, pakistano 51enne patteggia un anno e sei mesi

Lun, 02/11/2026 - 18:19

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Dopo aver versato un risarcimento di 6.000 euro a favore della vittima, il cittadino pakistano di 51 anni accusato di
Violenza sessuale nei confronti di un ragazzo di 19, ha patteggiato una pena di un anno e sei mesi (sospesa e subordinata alla frequentazione di un corso antiviolenza). I fatti risalgono a febbraio 2025 e sono avvenuti all’interno di un centro culturale islamico dell’Alto Adige, del quale l’autore e la vittima della Violenza erano frequentatori.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura, l’imputato aveva approfittato del fatto che il giovane fosse l’unica persona presente all’interno del vano chiuso e adibito a zona relax del centro di culto, avvicinandolo con “stretti abbracci”, costringendolo a subire atti sessuali, interrompendo l’azione solo per assicurarsi di essere soli, frapponendosi poi fra la porta e il ragazzo e interrompendo la condotta violenta solo all’arrivo di un’altra persona nel retro della sala preghiere

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