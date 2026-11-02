Policlinico, Identità e Futuro: “La vicenda non diventi terreno di scontro politico. Serve unità per tutelare Caltanissetta e la sanità del territorio”

Sull’arcinota vicenda Policlinico, interviene anche il gruppo politico Identità e Futuro. Di seguito la nota stampa che pubblichiamo integralmente.

Il gruppo politico Identità e Futuro esprime perplessità e disappunto per la scelta di convocare una conferenza stampa per annunciare la costituzione di un tavolo tecnico-scientifico sul progetto del Policlinico di Caltanissetta, senza aver prima coinvolto e informato il Consiglio Comunale.

Una modalità che non appare in linea con lo spirito emerso nel corso dell’ultima seduta consiliare, quando, peraltro all’unanimità, era stata condivisa la necessità di affrontare questa delicata vicenda attraverso un percorso unitario, nell’esclusivo interesse della città e dell’intero territorio.

Ci saremmo aspettati, pertanto, che si partisse proprio da quella volontà comune, convocando un momento di confronto tra tutte le forze politiche e istituzionali, senza primogeniture né iniziative individuali, per individuare insieme le azioni e gli strumenti più efficaci a sostegno del progetto e a tutela della sanità territoriale.

Tra gli impegni assunti nell’ultima seduta vi era, inoltre, la predisposizione di un documento che impegnasse formalmente l’Amministrazione comunale ad attivarsi per individuare il percorso più utile al raggiungimento dell’obiettivo. Un passaggio che avrebbe dovuto costituire la base di un’azione istituzionale condivisa, non un impegno da superare attraverso iniziative autonome.

Anche l’istituzione di un tavolo tecnico-scientifico avrebbe potuto trovare una convergenza in Consiglio comunale. Sarebbe stato tuttavia opportuno attendere il deliberato della seduta del 5 novembre e, successivamente, concordare i passi da compiere. Dopo anni di discussioni e di sostanziale immobilismo, attendere qualche giorno in più non avrebbe certamente compromesso il percorso, ma avrebbe consentito di rafforzarne la legittimazione istituzionale.

Non possiamo, inoltre, non rilevare una contraddizione che sta caratterizzando il dibattito politico di queste ultime settimane: da più parti si invocano condivisione e unità, ma, nei fatti, ciascuna forza politica tende ad avanzare le proprie proposte e iniziative prima ancora di confrontarsi con le altre. Si finisce così per delineare anticipatamente un percorso che, almeno nelle intenzioni dichiarate, dovrebbe invece nascere dal confronto e dalla condivisione.

L’unità non può essere soltanto evocata nelle dichiarazioni pubbliche: deve tradursi in un metodo concreto, fondato sull’ascolto reciproco e sulla volontà di costruire insieme le decisioni.

Se qualcuno ritiene che la questione Policlinico possa diventare un’opportunità di visibilità per questo o quel partito, oppure un’occasione per rivendicare meriti e primogeniture, sta commettendo un grave errore di prospettiva.

Una sfida di questa portata richiede responsabilità, lungimiranza e capacità di anteporre l’interesse collettivo a qualsiasi logica di parte.

L’istituzione del Policlinico riguarda l’intera città, prima ancora che la politica, e proprio per questo non può né deve diventare terreno di contrapposizione. Rappresenta una prospettiva di sviluppo e un’opportunità per l’intera comunità. Ogni iniziativa deve, pertanto, essere orientata alla costruzione di un percorso condiviso, autorevole e istituzionalmente corretto.

Il nostro obiettivo deve rimanere uno soltanto: tutelare il diritto di Caltanissetta e del suo territorio a una sanità efficiente, qualificata e adeguata alle esigenze dei cittadini. Per raggiungerlo occorre superare divisioni e protagonismi, mettendo in campo un’azione comune, capace di dare forza e credibilità alle legittime aspirazioni della nostra città.

È questo il metodo che Identità e Futuro continuerà a sostenere, nella convinzione che una prospettiva così importante per il futuro di Caltanissetta meriti l’impegno e la responsabilità di tutti.

Gruppo consiliare Identità e Futuro