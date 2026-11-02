Mussomeli, Al Camposanto messa per i Defunti di mons. Francesco Lomanto col clero locale. Per la pioggia annullato corteo del 1° novembre

MUSSOMELI – Per le cattive condizioni meteo, ieri pomeriggio, festa di Ognissanti, è saltato il tradizionale corteo del 1° Novembre delle Confraternite, Associazioni e Congregazioni, assieme alle Autorità civili militari e religiose, con le rispettive corone di fiori, dalla Piazza Umberto in direzione del Camposanto per la visita e la preghiera comunitaria davanti al sacrario comunale. Stamattina, 2 novembre, giornata liturgica per la Commemorazione di fedeli defunti. In tanti, comprese le Autorità locali, hanno partecipato, nella Cappella della Confraternita Maria SS. Dei Miracoli, alla concelebrazione della Messa del clero locale, presieduta dal nostro concittadino Arcivescovo di Siracusa, mons. Francesco Lomanto, la cui omelia è stata ascoltata in religioso silenzio. La liturgia è stata preceduta dalla recita del Rosario, animato da una parrocchiana. Giornata nuvolosa, dominata dal freddo.