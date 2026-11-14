Vavassori: “Felice di inaugurare nuovo playground Sport Illumina, importante per i più piccoli”

(Adnkronos) – "È un bellissimo progetto ed è bello pensare che i bambini possano venire qui, magari anche dopo la scuola, per giocare e sfidarsi tra loro. Io mi ricordo che, quando ero piccolo, mi sfidavo sempre con i miei amici". Così Andrea Vavassori, il campione di tennis impegnato in questi giorni nelle Atp Finals in doppio con Simone Bolelli, è intervenuto all'inaugurazione a Torino del nuovo playground di Sport Illumina, progetto di Sport e Salute promosso dal ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi. Vavassori poi ha spiegato: "Sono ricordi della mia infanzia, siamo cresciuti così, divertendoci e condividendo la passione per questo sport. Proprio la passione credo sia la cosa più importante. Quando si è piccoli non si fanno grandi programmi o progetti, si pensa soprattutto a giocare e a divertirsi: ed è proprio questo, secondo me, l'aspetto fondamentale. Sono quindi molto contento di poter contribuire a ispirare le nuove generazioni". E ancora: "Io avevo la fortuna di giocare sul campo di mio nonno Arduino, a Tetti Neirotti, a Rivoli – aggiunge Vavassori, che proprio nel torinese è cresciuto e ha compiuto i primi passi nel mondo tennistico – Ho trascorso tantissime domeniche lì con mio padre e, praticamente, sono cresciuto su quel campo. È un ricordo che porto sempre con me, uno dei più belli della mia infanzia".

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