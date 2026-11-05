Agrigento. Inchiesta ‘Eventopoli’, deputato Fdi Pisano non risponde al gip. I legali dell’indagato hanno depositato delle memorie per replicare alle contestazioni

Calogero Pisano, deputato nazionale di Fratelli d’Italia , non ha risposto alle domande del gip del tribunale di AGRIGENTO dove è stato per circa 40 minuti. I suoi legali depositari hannoto delle memorie per replicare alle contestazioni del pm Elettra Consoli. Secondo l’accusa, attraverso spettacoli ed eventi mai realizzati, spese gonfiate e rendicontazioni false, sarebbero stati incassati indebitamente finanziamenti pubblici destinati a manifestazioni culturali e turistiche.

Pisano, era arrivato al tribunale di AGRIGENTO , accompagnato dai suoi avvocati Silvio Salvatore Miceli e Mattia Filippo Caleca, per essere sottoposto a interrogatorio preventivo dal gip Michele Dubini. Il politico è indagato dalla Procura di

AGRIGENTO per associazione per delinquere, peculato, truffa aggravata, falso ideologico e finanziamento illecito al candidato alle elezioni nazionali. Il pm Elettra Consoli ha chiesto, per lui, la custodia cautelare in carcere. Un eventuale provvedimento di custodia in carcere nei confronti del parlamentare richiederebbe comunque l’autorizzazione della Camera dei deputati per essere eseguito.