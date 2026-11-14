Usa e il caos voli, con circostanza eccezionale niente rimborsi ma c’è assistenza

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Il blocco del traffico aereo deciso dalle autorità americane, che ha causato migliaia di cancellazioni e disagi anche sui collegamenti con l'Europa, non cancella i diritti dei passeggeri nonostante le circostanze eccezionali in cui è avvenuto, ma impone una netta distinzione tra il rimborso delle spese extra sostenute, la compensazione pecuniaria e l'assistenza ai passeggeri. A fare il punto sulle conseguenze per i viaggiatori italiani ed europei è un portavoce di RimborsoalVolo, società specializzata che ha già raccogliendo decine di segnalazioni in continuo aumento. "Bisogna distinguere il rimborso delle spese extra, come notti in hotel, pasti, eventuali treni o voli alternativi, dall'eventuale compensazione – spiega all'Adnkronos – Quest'ultima scatta quando il disservizio dipende direttamente dalla compagnia aerea. Nel caso del blocco generalizzato imposto dall'autorità americana si configura invece una 'circostanza eccezionale', in cui il vettore non ha colpe dirette né margini di manovra". Di conseguenza, non è previsto un risarcimento. Tuttavia, sottolinea l'esperto, "stiamo valutando tutti i casi che ci arrivano uno per uno: se un volo aveva già accumulato ritardo per problemi operativi o di programmazione interni alla compagnia prima che scattasse lo stop negli Stati Uniti, oppure se un aereo già in volo ha subito ritardi non legati al blocco, la responsabilità del vettore può comunque emergere". Il Regolamento europeo garantisce ai passeggeri piena assistenza: le compagnie devono fornire pasti, bevande, sistemazione alberghiera e trasferimenti, o rimborsarli qualora non vi provvedano direttamente. Per i voli regolati invece dalla Convenzione di Montreal (come quelli in partenza dagli Usa), viene garantito il rimborso delle spese documentate. In ogni caso il vettore deve offrire opzioni alternative al passeggero, compreso un volo di ritorno, mentre se per qualche motivo la destinazione del volo è stata cambiata sono sempre le compagnie a dover provvedere al successivo transfer. "Il consiglio fondamentale per tutti i viaggiatori coinvolti in queste ore è di conservare con cura ogni ricevuta e scontrino delle spese effettuate", conclude il portavoce di Rimborso al Volo, ricordando che "le compagnie non possono abbandonare i passeggeri in aeroporto" e che la documentazione fiscale resta uno strumento importante per ottenere il rimborso dei costi sostenuti durante l'attesa.

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