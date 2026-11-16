Ucraina, Zelensky in pressing sugli Usa: “Musk riaccenda i satelliti”. Russia avverte Europa: “Accordo o serve la forza”

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Volodymyr Zelensky in pressing sugli Stati Uniti, Vladimir Putin avverte l'Europa. La fine della guerra tra Ucraina e Russia passa per i negoziati a cui parteciperanno anche gli Usa e il Vecchio Continente, con la formazione costituita dall'Ue dall'E5, cioè Francia, Germania, Regno Unito, Italia e Polonia. Zelensky, da sempre favorevole alla presenza dell'Europa al tavolo, sollecita i partner ad adottare una linea dura nei confronti di Mosca. "Se l’Europa non è forte, tutto ciò che le è caro andrà perduto. Non dobbiamo permettere che accada. E possiamo evitarlo – integrando l’Ucraina in Europa e rafforzando l’Europa stessa, unendo la forza dell’Europa a quella dell’Ucraina. La pace arriva quando l’unità di coloro che la difendono non lascia alcuna possibilità alla guerra. Questo è il nostro obiettivo", afferma il presidente ucraino. "Putin sta schierando la Russia contro l’Europa – contro tutto ciò che conta per ogni europeo, indipendentemente dalle sue convinzioni politiche. Con la sua guerra contro l’Ucraina, la Russia rivela il modo in cui considera realmente la vita umana, le altre nazioni e, più in generale, ogni forma di regola. La Russia rispetta solo la forza; è proprio per questo motivo che una posizione di forza è indispensabile per costringere la Russia a porre fine a questa guerra", aggiunge. In attesa del nuovo round di negoziati, si continua a combattere. Sul campo, l'Ucraina deve fare i conti con il funzionamento a singhiozzo di Starshield, il servizio internet Starlink di livello militare di proprietà di Elon Musk e fornito a Kiev dal governo statunitense. La rete satellitare viaggia a velocità ridotta, compromettendo la capacità dell'Ucraina di contrastare gli attacchi russi. "Contiamo sulla revoca di queste restrizioni. La salvaguardia delle vite umane e delle infrastrutture energetiche ucraine in vista dell'inverno dipende direttamente da questo", dice Zelensky "È importante stare dalla parte giusta della storia", afferma ancora.

L'Ucraina utilizza il normale servizio Starlink per le comunicazioni sul campo di battaglia, mentre Starshield viene impiegato per l'intercettazione di missili e droni nello spazio aereo ucraino. La questione delle limitazioni di velocità è emersa per la prima volta in ottobre, generando versioni contrastanti da parte di Elon Musk e del presidente statunitense Donald Trump. Musk ha affermato che la responsabilità era del governo statunitense, poiché Starshield era sotto il loro controllo, ma Trump ha negato ogni responsabilità e ha dichiarato di aver sollecitato Musk a garantire un servizio al top. Nel radar di Mosca, nelle ultime ore, c'è soprattutto l'Europa. La Russia, attraverso le parole del ministro degli Esteri Sergei Lavrov, ribadisce per l'ennesima volta che gli obiettivi rimangono quelli fissati da Putin. I territori occupati non verranno restituiti, lo scenario post-guerra deve soddisfare le richieste di sicurezza avanzate dal Cremlino. I negoziati possono essere la soluzione, ma per raggiungere i suoi obiettivi la Russia "dovrà usare la forza" se non ci sarà alcuna prospettiva di raggiungere una soluzione al tavolo, secondo il quadro delineato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, che fa riferimento a "divisioni" tra gli europei. "Non riescono a prendere determinate decisioni in modo tempestivo perché sono divisi -dice – Questo rallenta tutto. Vedremo se riusciranno a trovare la capacità e la determinazione per raggiungere una posizione comune e agire rapidamente. Finora non ci sono riusciti". "E' chiaro che, in un modo o nell'altro", la soluzione del conflitto in Ucraina, innescato dall'invasione russa su vasta scala avviata oltre quattro anni fa, "sarà collegata a una nuova architettura di sicurezza nel continente europeo. Nessuno dei due elementi può esistere senza l'altro. "Naturalmente, a un certo punto dovremo discuterne con gli europei – prosegue nelle dichiarazioni rilanciate dalla Tass – La questione è se vogliano davvero la pace. Se non la vogliono, allora queste discussioni saranno inutili". In un mosaico di dichiarazioni, c'è spazio per la stoccata che Lavrov indirizza all'Europa: "Probabilmente – dice il ministro – gli europei si rendono conto che il treno sta partendo e cercano di saltare sui gradini dell'ultimo vagone".

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