Femminicidio a Ponte Buggianese nel Pistoiese: un uomo avrebbe ucciso la sua compagna e poi avrebbe raggiunto l’A1 e si è tolto la vita gettandosi dal viadotto Lora dell’A1 a Barberino del Mugello (Firenze).

La vittima del femminicidio è una giovane di 24 anni, di nazionalità romena, Ionela Miruna Girneata, trovata morta all’interno di un’abitazione di via Roma, a Ponte Buggianese. Gli investigatori stanno ricostruendo la dinamica del delitto. Nell’abitazione di via Roma sono intervenute le forze dell’ordine e il personale specializzato per i rilievi scientifici. Sul caso al momento sono coinvolte due procure: quella di Firenze, dove l’assassino si è suicidato, e quella di Pistoia, dove è stato compiuto il delitto. Il veicolo dell’uomo è stato sequestrato.

L’uomo, di nazionalità italiana, avrebbe raggiunto il viadotto autostradale Lora e poi avrebbe incendiato la sua auto: secondo quanto appreso si sarebbe dato fuoco e gettato nel vuoto. Sul viadotto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia stradale, e personale di Autostrade. Non è chiaro chi abbia dato l’allarme. Sotto il ponte è stato poi rinvenuta la salma dell’uomo.

I due vivevano insieme da alcuni anni, nella villetta di via Roma a Ponte Buggianese. Lo stabile è diviso in almeno tre appartamenti, in uno dei quali abitava la coppia, in un altro i nonni del 25enne. E’ quanto riferisce un vicino di casa spiegando anche che il 25enne avrebbe lavorato in una cartiera in provincia di Lucca. Qualcuno dei vicini riferisce anche di aver visto il 25enne stamani davanti alla villetta. Viene riferito anche che la famiglia era piuttosto riservata