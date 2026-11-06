Tutto in una domenica per il Ct Palermo in serie A1 femminile: obiettivo le semifinali per la quarta volta consecutiva. Maschile in casa ma con la testa già ai playout

Se per la squadra femminile di serie A1 del Circolo Tennis Palermo sarà una domenica al cardiopalma, per quella maschile sarà meno impegnativa in quanto il suo destino, quello dei playout, è già definito. Domenica 8 novembre con inizio alle ore 10 si chiuderà la regular season del massimo campionato a squadre per circoli. Successivamente, sarà la volta dei playoff e dei playout.

Playoff, ovvero semifinali scudetto, che la compagine femminile proverà in tutti i modi a centrare in quel di Bolzano sulla terra rossa indoor del Tc Rungg. Una situazione del girone che definire incerta è poco, dal momento che, tutte e quattro le contendenti, hanno il medesimo bottino di punti ovvero 6.

Le bolzanine, però, rispetto al Ct Palermo, al Tc Parioli e alla Società Canottieri Casale, hanno un incontro vinto in più (11 match vinti il Tc Rungg, 10 match vinti Ct Palermo e Tc Parioli, 9 incontri vinti la Soc. Canottieri Casale) aspetto che a parità di punti, tra una o più squadre, fa la differenza.

Con un 2-2 quindi la squadra altoatesina staccherà il pass per le semifinali. Se dovesse maturare lo stesso risultato nell’altro confronto di scena a Roma, si dovranno considerare altre discriminanti per decretare la seconda semifinalista tra Ct Palermo e Tc Parioli.

Fino ad oggi, la squadra del club di viale del Fante, ha collezionato una vittoria per 4-0 in casa contro Casale e tre pareggi (contro Casale al ritorno e in entrambe le circostanze al cospetto del Parioli). A Bolzano (nelle altoatesine gioca la licatese Dalila Spiteri) servirà quindi un cambio di rotta per avere la certezza della quarta semifinale consecutiva.

Chi arriverà primo in questo girone troverà nel doppio confronto del 15-22 novembre l’ATA Trentino, mentre la squadra che chiuderà al 2° posto se la vedrà con le toscane del Tc Prato. Ricordiamo che la prima classificata dei due gironi disputerà la semifinale di ritorno in casa. Finale scudetto in programma il 5 dicembre.

I capitani del Ct Palermo Alessandro Chimirri e Davide Freni potranno contare sulle due giocatrici del vivaio Giorgia Pedone ed Anastasia Abbagnato (in foto by Massimo Ragusa). La speranza è quella di poter usufruire, per la seconda volta in questa stagione, sulle prestazioni della forte mancina toscana Martina Trevisan, best ranking 18, semifinalista a Parigi nel 2022.

Anche a livello maschile sarà incrocio tra Palermo e Bolzano. I ragazzi capitanati dai maestri Cocco e Brancato giocheranno i playout il 22 e 29 novembre. Ancora da stabilire se da terzi o da quarti classificati con i vantaggi che implica il 3° posto (sfida con una quarta di uno degli altri tre gironi e return match in casa).

Il Tc Rungg è certo del 2° posto che vale la salvezza diretta ma con una flebilissima speranza di 1° posto che tuttavia, salvo clamorose sorprese, sarà appannaggio del Tc Santa Margherita Ligure.

Il Ct Palermo dovrà necessariamente vincere e sperare che il Ct Zavaglia non faccia altrettanto con il Tc Santa Margherita. Ancora assente Gabriele Piraino. Come giocatore straniero ci sarà il tedesco Adrian Oetzbach, 29 anni, 512 al mondo.

In classifica: Santa Margherita 12, Tc Rungg 10, Ct Zavaglia 4 (12 incontri vinti), Ct Palermo 3 (7 incontri vinti).

Per quanto concerne le altre due siciliane presenti in serie A1 maschile, il Ct Vela Messina è ad un tiro di schioppo dalla salvezza diretta, mentre il Match Ball Siracusa disputerà certamente i playout.