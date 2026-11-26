Fine settimana ricco di impegni per il movimento ovale giovanile. Domenica 29 novembre 2026 (calcio d’inizio alle ore 11:30), la formazione Under 16 della Nissa Rugby scenderà in campo allo stadio “San Teodoro Liberato” di Catania per affrontare i padroni di casa dei Briganti Librino, in un match che precederà di poche ore la sfida della franchigia seniores di Serie B nello stesso impianto etneo.

Al di là dei verdetti del campo nelle prime tre giornate di campionato – chiuse con tre sconfitte che non scalfiscono minimamente il morale del gruppo – nell’ambiente nisseno si respira grande entusiasmo e piena consapevolezza della bontà del percorso intrapreso. La squadra Under 16 rappresenta infatti il cuore pulsante di un ambizioso modello di collaborazione territoriale che vede la Nissa Rugby nel ruolo di società capofila, affiancata in sinergia dall’Unione Rugby Enna e dal Rugby Palermo.

Unire giovani atleti provenienti da tre diverse province siciliane richiede tempo per affinare l’intesa e costruire meccanismi di gioco fluidi, ma la risposta dei ragazzi sul piano dell’impegno, della partecipazione e dell’attaccamento alla maglia è già motivo di grande soddisfazione per le tre società. In questa fascia d’età, la priorità assoluta resta la formazione tecnica, atletica e umana degli atleti, ponendo basi solide per il futuro rugbistico dell’intero territorio centrale e occidentale dell’Isola.

L’appuntamento per sostenere i giovani leoni della palla ovale è fissato per domenica 29 novembre alle ore 11:30 al Campo “San Teodoro Liberato” di Catania.