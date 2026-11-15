Terza Categoria. Cade il Vallelunga e l’agganciano in testa alla classifica Atletico San Cataldo, Atletico Mussomeli e La Riesina

Nel campionato di Terza Categoria, dopo le prime quattro giornate è l’equilibrio la parola d’ordine. Sono infatti 4 le squadre capolista ma la generale impressione è che anche le altre squadre partecipanti si siano organizzate al meglio o stiano per farlo. Lo spettacolo, i gol e le emozioni, pertanto, non mancano. L’Atletico San Cataldo viaggia come un treno espresso. La compagine sancataldese ha superato con un netto 11-0 la Caterinese Under 21. Cinque le reti di Karol Giuliana, con Vecchio autore di una tripletta e reti di Meli, Zouine e un’autorete a chiudere uno score largo e senza storia. L’Atletico San Cataldo è primo con 9 punti ma con una gara in meno disputata.

Ma la partita che ha riservato la sorpresa più grande è stata quella che ha visto la capolista Vallelunga uscire battuta in casa contro la Don Bosco Mussomeli (nella foto in evidenza). I manfredonici sono andati a segno con Morreale e Spoto infliggendo la prima sconfitta stagionale ad una squadra che, fino alla vigilia della 4^ di campionato, sembrava veramente una corazzata difficile da battere. La Don Bosco, che ha 6 punti, deve recuperare due partite e potenzialmente, vincendole, potrebbe diventare la capolista del campionato.

Bella vittoria per la Polisportiva La Riesina che ha superato 3-0 la Buterese con reti di Guarnaccia, Caccamo e Bilardi. I riesini sono pure primi con 9 punti, ma hanno già disputato quattro partite: resta il fatto che la squadra si sta comunque ben comportando in un campionato difficile ed equilibrato come quello di quest’anno. Vince anche l’Atletico Mussomeli (nella foto) 2-1 sull’Altariva Riesi. Manfredonici in gol con Migliore e Cicero, mentre ai riesini non è bastata la rete messa a segno da La Iacona.

Infine, un classico come il derby del Vallone tra Bompensiere Family e Montedoro. E’ finito 2-2 con reti di Mulè e Campanella per i bompensierini e Mantione e Fati Saad per il Montedoro. Questa la classifica del campionato di Terza Categoria: Vallelunga, Atletico San Cataldo, La Riesina e Atletico Mussomeli 9 punti, Bompensiere Family 7, Don Bosco Mussomeli 6, Montedoro 4, Acquaviva 3, Altariva Riesi, Buterese e Caterinese Under 21 0. * Don Bosco Mussomeli 2 partite in meno, Atletico San Cataldo, Bompensiere e Acquaviva una partita in meno.