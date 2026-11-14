Stop voli negli Usa, Stephen King: “Sono atterrati gli alieni”

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A causare il blocco degli aeroporti americani sono stati… gli alieni. Questa almeno è la teoria di Stephen King, dopo lo stop ai decolli di tutti gli aerei durato per oltre quattro ore negli Stati Uniti. A decretare la sospensione delle partenze in tutti gli aeroporti del Paese era stata l'autorità statunitense per l'aviazione (Faa) come misura precauzionale in seguito a "problemi di comunicazione" che hanno interessato diversi centri di controllo del traffico aereo. Secondo King, il vero motivo però sarebbe un altro: "Gli alieni sono atterrati. È questo il VERO motivo dello stop a terra. Non vogliono scatenare un panico mondiale. Sono ciechi ma sentono da dio", è il messaggio condiviso dallo scrittore sul proprio profilo X. Secondo la Cnn, sono stati più di 15.000 i voli cancellati o con ritardi e per la giornata di sabato sono previste modifiche di orario o cancellazioni che riguardano un totale di circa 3.000 collegamenti. I disagi hanno portato alcuni passeggeri a perdere la calma, come testimoniato da alcuni video diventati rapidamente virali su X.

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