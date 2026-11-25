(Adnkronos) – Fratelli d'Italia e il Pd sono stabili, il centrosinistra aumenta il vantaggio sul centrodestra. E' il quadro delineato dal sondaggio YouTrend per Sky Tg24 con le intenzioni di voto in caso di elezioni oggi, 25 novembre 2026. Fratelli d'Italia si conferma primo partito rimanendo al 27,2%. Nessuna variazione anche per il Pd, fermo al 20,6%. Cresce il Movimento 5 Stelle, che guadagna lo 0,1% e sale al 12,8%. Forza Italia guadagna lo 0,2% e ora vale il 6,8%. Passo avanti (+0,1%) per Alleanza Verdi Sinistra, adesso al 6,5%. La Lega perde terreno (-0,2%) e scende al 5,1%. Italia viva sale al 2,9%. Al di fuori dei due schieramenti, spicca la crescita di Futuro Nazionale: il partito di Roberto Vannacci guadagna lo 0,1% e arriva al 6,7%. Per Azione (3,2%), invece, calo dello 0,1%. Il campo largo, nel complesso, vale il 45,6% alle urne e vanta quasi 5 punti di vantaggio sul centrodestra, che scende al 40,9%.

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