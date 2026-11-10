Sinner: “Anche Antonelli ha passato momenti difficili, ci accomuna la normalità”

(Adnkronos) – “Quello che ha fatto Kimi è incredibile. Facile parlare ora, ma anche lui ha passato momenti difficili. Dopo una prima stagione difficile, ha lavorato e imparato tanto, solo un fenomeno impara così in fretta". Jannik Sinner è schietto, diretto. E nel complimentarsi con Kimi Antonelli, fresco campione del mondo di Formula 1, loda in primis lo spirito e la tenacia del pilota della Mercedes. E una mentalità fuori dal comune, che ha portato il ventenne bolognese a trionfare alla seconda stagione nel Circus dopo un anno tempestato di difficoltà. "Kimi è un talento, ma senza lavoro non si va da nessuna parte. Fare ciò che ha fatto con quella naturalezza, a 20 anni, è davvero tanta roba" ha detto Sinner nell'evento 'Be like Sinner', organizzato da Allianz Italia a Milano. "Conosco un pochino lui, conosco un pochino il padre. Sono persone normali, tranquille. La normalità ci collega…". Complimenti da numero uno.

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