Noi Moderati, il sottosegretario agli Esteri Dell’Utri rilancia la sfida per Caltanissetta: università, Policlinico e identità del territorio al centro del futuro

CALTANISSETTA – Una provincia che deve fare sistema, superando i confini dei singoli comuni per costruire una prospettiva condivisa di sviluppo. Un territorio che può trovare nell’università, nella sanità, nella valorizzazione della propria identità e nelle nuove opportunità economiche le condizioni per rilanciare il proprio futuro. È attorno a questa visione che si è sviluppato l’intervento di Massimo Dell’Utri, sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale del Governo Meloni e coordinatore regionale di Noi Moderati, protagonista dell’assemblea provinciale del partito che si è svolta all’Istituto Testasecca di Caltanissetta.

Un appuntamento che ha rappresentato anche l’occasione per fare il punto sulla crescita del movimento nel Nisseno e sulle prospettive politiche in vista delle prossime consultazioni elettorali, con l’obiettivo di rafforzare il radicamento territoriale di Noi Moderati e il suo ruolo all’interno della coalizione di centrodestra.

Dell’Utri ha rivendicato l’impegno del Governo Meloni e il lavoro portato avanti dall’esecutivo nazionale, sottolineando l’importanza di tradurre l’azione istituzionale in opportunità concrete per i territori. Un ragionamento che il sottosegretario ha collegato anche al proprio impegno personale nei confronti della provincia di Caltanissetta, richiamando la necessità di mantenere un rapporto costante tra le istituzioni nazionali, quelle regionali e le amministrazioni locali.

Particolare attenzione è stata dedicata al futuro dell’università e alla questione del quarto Policlinico universitario siciliano. Dell’Utri ha sottolineato l’importanza di un percorso che coinvolga l’intera provincia, nella convinzione che soltanto attraverso una visione territoriale ampia sia possibile sostenere progetti di maggiore rilevanza e costruire interlocuzioni istituzionali solide.

In questo contesto ha richiamato anche i rapporti con il rettore dell’Università di Palermo, Massimo Midiri, con il quale ha riferito di essersi confrontato più volte sulle prospettive della formazione universitaria nel territorio nisseno.

Il ragionamento del sottosegretario parte dalla necessità di rafforzare l’offerta formativa, valorizzare le strutture e le competenze già presenti e costruire un progetto capace di coinvolgere tutti i comuni della provincia. L’università, in questa prospettiva, non rappresenta soltanto un’opportunità per i giovani, ma può diventare uno strumento di crescita economica, sociale e culturale, creando le condizioni per affrontare anche la più complessa questione del Policlinico universitario.

Una prospettiva che richiede condivisione e capacità di fare sistema, evitando che le singole realtà territoriali procedano separatamente su questioni che interessano l’intero Centro Sicilia.

Sul quarto Policlinico, Noi Moderati ha ribadito la propria posizione a sostegno del deliberato approvato dal Consiglio comunale di Caltanissetta, auspicando che possa essere condiviso anche dalla prossima Conferenza dei sindaci. L’obiettivo è quello di costruire una posizione territoriale comune, capace di sostenere le istanze della provincia nel confronto con le istituzioni regionali e nazionali.

Ma la prospettiva di sviluppo delineata durante l’assemblea non si esaurisce nella sanità e nella formazione universitaria. Un altro elemento centrale riguarda la valorizzazione dell’identità nissena e del centro storico di Caltanissetta, con l’ambizione di trasformare la città da semplice luogo a destinazione, attraverso il recupero delle sue peculiarità culturali, storiche e sociali.

A questi temi si affiancano quelli dei minerali critici e del turismo minerario, individuati da Noi Moderati come una delle grandi sfide per il rilancio della provincia di Caltanissetta e dell’intero Centro Sicilia. Settori sui quali costruire nuove progettualità e opportunità economiche, valorizzando risorse e specificità del territorio in una prospettiva di sviluppo che coinvolga anche le aree interne.

Il richiamo alla necessità di lavorare insieme e costruire proposte condivise ha trovato un collegamento con il percorso politico e organizzativo illustrato dal coordinatore provinciale di Noi Moderati, Michele Vecchio, che ha aperto i lavori dell’assemblea sottolineando il significato della presenza di Dell’Utri e l’importanza di consolidare la crescita del partito.

Vecchio ha richiamato i valori del moderatismo, del dialogo, dell’equilibrio e della concretezza amministrativa, ribadendo la volontà di costruire una forza politica presente quotidianamente sul territorio e non soltanto in occasione delle competizioni elettorali.

«Essere moderati non significa essere indecisi, né tantomeno rinunciare alle proprie idee. Significa avere la capacità di sostenere le proprie convinzioni con determinazione, senza perdere il rispetto per chi la pensa diversamente», ha affermato il coordinatore provinciale.

Uno degli elementi distintivi dell’esperienza politica di Noi Moderati a Caltanissetta è rappresentato dal metodo dei cosiddetti “caminetti”, sviluppato attraverso il progetto “ModerataMente”, avviato nel 2023.

Non semplici incontri di partito, ma occasioni di confronto e approfondimento nelle quali esperti, amministratori, professionisti e cittadini condividono esperienze, analizzano le problematiche del territorio ed elaborano proposte. Un metodo di lavoro fondato su tre elementi fondamentali: confronto, studio e progettazione di iniziative a sostegno della collettività. Un’esperienza che ha accompagnato la crescita del movimento e che Noi Moderati intende continuare a valorizzare come strumento di partecipazione e di elaborazione politica.

Proprio da questo percorso è nato il manifesto politico “Caltanissetta 2035”, contenente quaranta proposte, simbolicamente consegnate all’allora candidato sindaco Walter Tesauro come altrettanti sogni da realizzare. Un contributo che Noi Moderati ha portato all’interno della coalizione di centrodestra, partecipando alla definizione del programma amministrativo in occasione delle elezioni comunali del 2024.

Da allora il movimento ha proseguito il proprio percorso di organizzazione territoriale, culminato nel congresso del maggio 2025 con l’elezione di Michele Vecchio a coordinatore provinciale, Gioacchino Vincitore a coordinatore cittadino e Alfredo Zoda a presidente, e con il successivo ampliamento della presenza del partito in diversi comuni del Nisseno.

Adesso l’attenzione si concentra sulle prossime scadenze elettorali. Vecchio ha annunciato la costituzione, entro la fine dell’anno, di una task force provinciale dedicata alla riorganizzazione di Noi Moderati nel territorio nisseno, con il compito di coordinare le attività politiche, sviluppare analisi del contesto territoriale, curare la comunicazione interna ed esterna e rafforzare la presenza del movimento nei diversi comuni.

Un gruppo di lavoro con ruoli definiti e procedure semplici, pensato per rendere più efficace l’azione politica e preparare il partito alle prossime consultazioni nazionali, regionali e amministrative del 2027, attraverso il coinvolgimento di amministratori, dirigenti locali, giovani e nuove energie.

L’assemblea del Testasecca si inserisce anche nel percorso di preparazione all’Assemblea programmatica nazionale di Noi Moderati, in programma a Roma dal 27 al 29 novembre, appuntamento al quale il coordinamento nisseno intende portare le proposte e le istanze raccolte attraverso il confronto con i propri rappresentanti territoriali.

La presenza di Massimo Dell’Utri ha così dato ulteriore rilievo a un passaggio politico nel quale Noi Moderati ha intrecciato le prospettive di crescita organizzativa con le questioni che interessano il futuro della provincia. Dall’università al Policlinico, dal centro storico alle opportunità legate alle risorse minerarie e al turismo, il filo conduttore dell’incontro è stato quello della collaborazione tra istituzioni e territori, nella convinzione che il rilancio del Nisseno richieda il coinvolgimento dell’intera comunità provinciale.