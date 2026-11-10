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FUA Caltanissetta, Marco Imera eletto vicepresidente

Redazione 3

FUA Caltanissetta, Marco Imera eletto vicepresidente

Mar, 10/11/2026 - 16:38

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“L’elezione di Marco Imera, consigliere comunale del Partito Democratico di San Cataldo, alla Vicepresidenza della Functional Urban Area (FUA) di Caltanissetta è l’approdo di un percorso politico costruito nelle ultime settimane per dare al nostro territorio una governance forte, coesa e capace di rinnovarsi.Questo avvicendamento si inserisce nel solco del lavoro svolto da Daniele Territo, a cui va un sentito ringraziamento per la visione e la determinazione con cui ha rappresentato le istanze dei comuni nisseni. All’indomani delle amministrative di Serradifalco, pur forte della rielezione e con tutti i presupposti per proseguire nel ruolo, Territo ha compiuto una scelta di prospettiva e di generosità politica, lasciando il proprio posto a Federica Giarratana, segretaria provinciale dei Giovani Democratici, e favorendo così l’ingresso di energie giovani e competenti negli organi d’area.È in questo quadro di equilibrio e valorizzazione delle competenze, promosso con convinzione dalla Segreteria provinciale del Partito Democratico, che nasce l’indicazione di Marco Imera: una figura di garanzia, in grado di raccogliere l’eredità di Territo e di proseguire senza interruzioni il lavoro per l’accesso ai fondi europei e lo sviluppo sostenibile dei nostri comuni.Un ringraziamento va al Presidente della FUA, Rosario Sorce, e a tutti i componenti del Consiglio per il lavoro condiviso, che resta essenziale per tradurre le scelte strategiche in risultati concreti per il territorio.A Marco Imera vanno i migliori auguri di buon lavoro per questa sfida.” Così in una nota la Segreteria Provinciale del Partito Democratico di Caltanissetta.

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