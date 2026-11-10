Sicilia, Di Paola(M5S): “Si apra il confronto sulla finanziaria”

“Mi aspetto confronto con le altre forze politiche sulle misure che possono essere inserite in Finanziaria. Il M5s ha delle proposte valide per il programma del prossimo governo ma che possono essere presentate anche nella legge di stabilità che a breve arriverà all’Ars. Mi auguro che da qui alle prossime settimane si apra un confronto sulle proposte concrete già per questa Finanziaria”. Lo ha detto il coordinatore del Movimento cinque stelle in Sicilia, Nuccio Di Paola, parlando a margine di una conferenza stampa all’Ars. (Sac/ Dire)
di Redazione 3 Mar, 10/11/2026 - 10:39