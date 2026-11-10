Allarme andrologi: 2 uomini italiani su 3 credono a bufale su sesso

In Italia 2 uomini su 3 credono alle fake news sulla sessualità maschile, un dato che evidenzia quanto siano ancora diffuse convinzioni prive di fondamento scientifico su temi importanti come fertilità, contraccezione, erezione e salute genitale, con il rischio di alimentare comportamenti sbagliati, sottovalutare i sintomi e ritardare il ricorso allo specialista. A richiamare l’attenzione sul fenomeno è la Società Italiana di Andrologia (Sia) che, in occasione del mese della prevenzione andrologica di novembre, passa in rassegna dieci tra i falsi miti più diffusi sulla sessualità maschile, fornendo le risposte della scienza. Pillole e creme possono allungare il pene: nessuna pillola o crema potrà mai allungare il pene.

Tuttavia esercizi di stretching (con il cosiddetto vacuum device o con dispositivi di trazione meccanica) si sono dimostrati efficaci nell’aumentare le dimensioni dell’asta del pene nei casi di fibrosi retraente dei corpi cavernosi, fenomeno che si può osservare dopo intervento chirurgico di asportazione della prostata per tumore o in patologie deformanti che coinvolgono il pene come la malattia di La Peyronie. Il coito interrotto è un metodo contraccettivo affidabile: in nessun caso può essere raccomandato come metodo di contraccezione efficace. Secondo un recente studio scientifico il tasso di gravidanze non desiderate con l’uso tipico di questa metodica è del 20%. Si tratta della più alta probabilità di fallimento ottenibile con le comuni pratiche non farmacologiche con intento contraccettivo.

Un po’ di alcol migliora le prestazioni sessuali: il consumo cronico di alcolici incrementa la produzione di specie reattive dell’ossigeno nei corpi cavernosi, il che contribuisce allo sviluppo della disfunzione erettile. Gli alcolici inoltre hanno una azione negativa anche sui livelli di testosterone e un consumo eccessivo danneggia i vasi sanguigni, strutture fondamentali per garantire una buona erezione. Dall’andrologo si va solo quando c’è un problema o in età avanzata: l’andrologo è uno specialista a cui fare visita in tutte le tappe della vita. Per l’uomo maturo supporta e promuove benessere e salute ormonale, sessuale e psicofisica; per il giovane tutela la fertilità e massimizza le potenzialità di concepimento.

Nell’adolescenza l’andrologo individua precocemente condizioni patologiche che potrebbero avere un significativo impatto sulla fertilità futura ed educa alla prevenzione ed al mantenimento della salute maschile, per tutta la vita. L’Hpv riguarda soltanto le donne: si tratta dell’infezione sessualmente trasmissibile più comune in tutto il mondo e interessa sia gli uomini che le donne. Nel maschio è responsabile dello sviluppo di neoplasie (causa verruche genitali, più del 90% dei tumori dell’ano e il 60% dei tumori dell’orofaringe), compromette la fertilità (danneggiando gli spermatozoi), e può essere trasmesso alle partner sessuali, anche quando è asintomatico (la maggior parte delle infezioni non provoca sintomi) e anche quando non sono presenti lesioni visibili.

Masturbarsi frequentemente fa male alla salute o alla fertilità: è un comportamento fisiologico e non causa infertilità. La frequenza delle eiaculazioni può influenzare alcuni parametri del liquido seminale, mentre una maggiore frequenza eiaculatoria è stata associata anche a un minor rischio di tumore alla prostata. Solo in caso di eccessi possono verificarsi conseguenze spiacevoli come algie genitali, non gravi e passeggere. Chi ha problemi di erezione può curarsi solo con farmaci e integratori: la disfunzione erettile può avere cause psicologiche, vascolari o ormonali complesse che richiedono una diagnosi medica mirata. Sovente malattie che possono essere pericolose per la vita, come molte patologie cardiovascolari, vengono scoperte e trattate proprio in seguito a una valutazione per disfunzione erettile.

Non esiste una soluzione unica standardizzata per tutti gli uomini, e i farmaci non sono l’unica soluzione possibile: una valutazione specialistica è indispensabile per individuare la terapia più efficace. I testicoli fanno male perché non si eiacula da troppo tempo: un eventuale dolore ai testicoli non è provocato da lunghi periodi di astinenza, ma da altre condizioni patologiche come stati infiammatori e nevralgie. Un senso transitorio di disagio non deve destare preoccupazione. Un dolore che persiste nel tempo e magari si associa ad anomalie palpatorie dei testicoli, oppure il riscontro di una nodularità anche senza dolore, richiede una valutazione medica in tempi brevi. Un dolore acuto, severo e improvviso richiede una valutazione in urgenza per escludere la torsione del testicolo. L’eiaculazione precoce è soltanto un problema psicologico e non si cura: è un fenomeno diffuso e, per quanto abbia un impatto significativo sulla salute sessuale e sull’intimità di coppia, lo stress, l’ansia da prestazione e altri fattori psicologici non sono sempre gli unici responsabili.

Vi possono essere cause infettive, infiammatorie, anomalie anatomiche o della funzione sessuale che richiedono una valutazione specialistica, senza vergogna e senza nascondere il problema con false auto-rassicurazioni. La disfunzione erettile riguarda soltanto gli uomini anziani: è falso, perché sempre più giovani hanno disturbi dell’erezione. Stessa manifestazione del problema, stesso impatto sulla qualità di vita sessuale e relazionale, cause molto diverse, a volte coesistenti e sovrapposte. Nei giovani fenomeni come ansia da prestazione, abuso di materiale pornografico o utilizzo eccessivo di anabolizzanti stanno determinando un incremento dei casi di disfunzione erettile, mentre nell’uomo più adulto fumo, sovrappeso, vita sedentaria e altri fattori di rischio cardiometabolico sono più probabilmente protagonisti del deficit erettivo.

“Le fake news in tema di sessualità maschile non solo generano disinformazione, ma possono avere anche conseguenze pesanti sulla salute degli uomini – dichiara Alessandro Palmieri, presidente della Società Italiana di Andrologia – Vergogna, pregiudizi e false convinzioni possono indurre a sottovalutare disturbi che invece meritano attenzione, oppure a ricorrere a pericolosi rimedi ‘fai da te’ magari reperiti sul web. È fondamentale promuovere una maggiore educazione alla salute sessuale e riproduttiva, superare i tabù e ricordare che rivolgersi all’andrologo non deve essere considerato un gesto da compiere soltanto quando compare un problema, ma uno strumento di prevenzione e tutela del benessere maschile a ogni età”.