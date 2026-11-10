Sale da 20 a 50 milioni di euro per il 2027 il Fondo per il sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati. Il decreto legge Infrastrutture, approvato dal Consiglio dei ministri, aggiunge 30 milioni, rafforzando una misura voluta fortemente dal ministro Matteo Salvini per aiutare chi, dopo una separazione, deve affrontare la necessita’ di una nuova casa. Lo rende noto il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti a margine del Consiglio dei ministri. Il sostegno e’ rivolto ai genitori non assegnatari dell’abitazione familiare di proprieta’, con figli a carico fino al ventunesimo anno di eta’. Un aiuto concreto, potenziato anche alla luce delle domande presentate nel 2026, per non lasciare sole le famiglie in un momento di difficolta’.
Speciale infrastrutture: genitori separati, in dl 50 milioni per l’affitto
Mar, 10/11/2026 - 16:36
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