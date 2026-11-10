Incendio a Castellammare del Golfo, 12 famiglie evacuate

Un vasto incendio sta interessando da questa notte Castellammare del Golfo (Trapani). Dodici famiglie sono state evacuate. Il sindaco, Giuseppe Fausto, ha disposto la chiusura dei plessi scolastici per la presenza di fumo e fuliggine che hanno raggiunto anche le scuole, in particolare il plesso Falcone e Borsellino. La città è invasa da fumo e cenere e in diverse zone l’aria è diventata irrespirabile. L’incendio è divampato attorno alle tre della notte, in contrada Bocca della Carrubba e in virtù del forte vento di scirocco si è rapidamente propagato nelle zone di Petrazzi, Madonna di Fatima e Vallonecchio-Brutto Sandone. Una prima stima sommaria parla di circa cento ettari di vegetazione coinvolta, con macchia mediterranea, pini, cipressi e querce distrutti dalle fiamme. Massiccio il dispiegamento di uomini e mezzi. Le squadre del Corpo forestale sono impegnate sul posto sin da questa notte, insieme con i vigili fuoco e i volontari dell’associazione Fly Team Castellammare e Sos Valderice. Da questa mattina è entrato in azione anche un elicottero forestale e sono in corso gli interventi di due Canadair. Fausto, in stretto contatto con la prefettura, sta seguendo costantemente l’evolversi dell’emergenza. “Sono ore davvero difficili e la situazione è estremamente preoccupante dice -. Voglio innanzitutto ringraziare tutti coloro che si sono spesi e continuano a spendersi senza sosta per fronteggiare questa emergenza. La nostra priorità assoluta è mettere in sicurezza le persone. Stiamo seguendo ogni fase dell’emergenza, in costante contatto con tutte le autorità e le forze impegnate sul campo – conclude -. Invito tutti i cittadini a mantenersi a distanza dalle zone interessate dall’incendio, a non avvicinarsi ai luoghi delle operazioni e a seguire scrupolosamente le indicazioni delle autorità. Il mio pensiero va alle famiglie evacuate e a tutta la comunità che sta vivendo momenti di grande apprensione. Non ci fermiamo e continueremo a fare tutto il possibile per proteggere le persone e il nostro territorio”. (Sac/Dire)