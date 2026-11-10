Unicef, ‘oltre 800 mila bambini a rischio per malnutrizione in Sudan’

“Si stima che quest’anno in Sudan circa 825.000 bambini sotto i cinque anni soffriranno di malnutrizione acuta grave, ovvero quella che uccide”: lo ha denunciato in una nota James Elder, portavoce dell’Unicef. “Quest’anno in Sudan, due vittime su tre causate dai droni sono bambini. Questi droni stanno portando la guerra in luoghi che un tempo erano sicuri”, ha aggiunto. Elder ha ricordato che il Fondo dell’Onu per l’infanzia e i suoi partner hanno curato centinaia di migliaia di bambini colpiti dalla forma più letale di malnutrizione. “Abbiamo contribuito a fornire assistenza sanitaria a oltre 2,5 milioni di persone e vaccinato milioni di bambini contro malattie mortali. Abbiamo riparato e dotato di impianti solari i sistemi idrici, contribuendo a garantire l’accesso all’acqua potabile a quasi 8 milioni di persone. Abbiamo contribuito a riportare milioni di bambini a scuola e abbiamo raggiunto 1,5 milioni di bambini e famiglie fornendo loro protezione, assistenza per la salute mentale e sostegno psicosociale”, ha elencato. “La risposta dell’Unicef in Sudan è finanziata solo per un terzo”, ha lamentato il portavoce dell’Unicef. Elder ha chiesto “la fine della violenza contro i bambini e degli attacchi alle centrali elettriche, ai sistemi idrici e alle infrastrutture civili da cui dipendono; un accesso sicuro attraverso le linee di conflitto e che chi ha influenza si adoperi per proteggere i bambini e i civili; finanziamenti urgenti, continuativi e flessibili per garantire il funzionamento dei servizi essenziali”.